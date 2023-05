Harry a Meghan tvrdí, že honička s fotografy téměř skončila katastrofou

New York - Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a její matka se stali účastníky "téměř katastrofální automobilové honičky" s fotografy, oznámil dnes princův mluvčí podle agentury Reuters. Incident se odehrál poté, co se vévoda a vévodkyně ze Sussexu v úterý zúčastnili předávání cen neziskové organizace Ms. Foundation for Women v New Yorku, kde byla Meghan oceněna za svou práci.

"Včera (v úterý) večer se vévoda a vévodkyně ze Sussexu a paní Raglandová stali účastníky téměř katastrofální automobilové honičky ze strany skupiny velmi agresivních paparazzi," uvedl mluvčí v prohlášení. "Toto neúprosné pronásledování, které trvalo více než dvě hodiny, vyústilo v několik téměř kolizních situací, do nichž byli zapojeni ostatní řidiči na silnici, chodci a dva policisté NYPD (newyorská policie)," dodal mluvčí.

Na fotografiích, které se podle Reuters objevily na sociálních sítích, jsou Harry, Meghan a její matka Doria Raglandová zachyceni v taxíku.

Harry a Meghan se před lety vzdali královských povinností a přestěhovali se do Spojených států. Osmatřicetiletý princ od té doby opakovaně kritizoval královskou rodinu i bulvární média, která obvinil z obtěžování, a uvedl, že částečně přispěla k jeho rozhodnutí opustit monarchii. Princ dlouhodobě mluví o vměšování tisku, kterému klade za vinu smrt své matky, princezny Diany. Ta zemřela v roce 1997 v Paříži při autonehodě, když ji pronásledovali paparazzi.