Harry a Meghan se v muzeu voskových figurín přestěhovali k celebritám

Londýn - Rok poté, co se britský princ Harry s manželkou Meghan vzdali svých povinností a práv v královské rodině, se londýnské muzeum voskovýchfigurín Mademe Tussauds rozhodlo jejich postavy přestěhovat od představitelů britské monarchie do části věnované hollywoodským celebritám. Informovala o tom agentura Reuters.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se odstěhovali do Kalifornie, aby tam mohli vést nezávislejší život. Navázali spolupráci se společnostmi jako Netflix, Spotify a Apple.

"Figuríny Harryho a Meghan jsme přemístili do části věnované celebritám, abychom připomněli jejich přestěhování z Frogmoru do Hollywoodu," uvedlo muzeum. Frogmore Cottage bylo sídlo Harryho a Meghan v Británii. Voskové figuríny vévody a vévodkyně ze Sussexu mají na sobě stejné oblečení jako v den, kdy oznámili zasnoubení.

Reuters uvádí, že na streamovací službě Apple TV+ bude tento měsíc mít premiéru televizní dokument týkající se psychického zdraví, vytvořený princem Harrym a americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Před uvedením dokumentu Harry v podcastu herce Daxe Shepharda řekl, že si v minulosti připadal jako ve filmu Truman Show, kde hlavní hrdina do pokročilé dospělosti netuší, že je hvězdou oblíbeného seriálu. Prozradil také, že po přestěhování do Kalifornie má s manželkou Meghan a synem Archiem více svobody. "Můžu vzít Archieho na sedačku na kole. Dříve by něco takového nepřicházelo v úvahu," řekl.