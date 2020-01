Harry a Meghan nejsou v Kanadě vítáni, napsal kanadský deník

Ottawa - Nedávné rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky Meghan udělat si z Kanady druhý domov vyvolává v této severoamerické zemi stále rozporuplné reakce. Podle jednoho z nedávných průzkumů by většina Kanaďanů chtěla Harryho jako generálního guvernéra, tedy zástupce britské královny. Na druhou stranu ale podle jiného průzkumu rovněž většina Kanaďanů nechce platit výdaje královského páru. A jeden z nejčtenějších kanadských deníků The Globe and Mail ve svém editorialu dokonce napsal, že pokud by Harry a Meghan zůstali členy královské rodiny, nejsou v Kanadě vítáni.

Harry s Meghan vyvolali v médiích poprask, když před týdnem oznámili, že chtějí opustit role předních členů britské královské rodiny, finančně se osamostatnit a žít nejen v Británii, ale částečně také v Severní Americe. V pondělí se kvůli jejich plánům uskutečnila rodinná schůzka, po které královna Alžběta II. v prohlášení pro média uvedla, že přání dvojice respektuje, i když by byla raději, kdyby se oba nadále plně věnovali reprezentačním funkcím v monarchii. Jak přesně budou nové role i budoucí život Harryho a Meghan vypadat, si chce rodina vyjasnit co nejdříve.

Zatímco kanadský premiér Justin Trudeau na twitteru napsal, že Harry, Meghan a jejich syn Archie "jsou přátelé, kteří jsou vždycky vítáni", list The Globe and Mail si to nemyslí. Konzervativní deník, který vždy tradičně monarchii podporoval, ve svém článku uvedl: "Kdyby byli obyčejnými občany, obyčejný Harry a Meghan ze Sussexu, byli by vítáni."

"Ale jedinečnost této monarchie a její citlivé a zároveň zásadní místo v našem ústavním systému, znamená, že zástupce královské rodiny, princ, který je šestý v pořadí následnictví na trůn, není něčím, co si Kanada může dovolit. Porušuje to nevyslovené ústavní tabu," napsal kanadský deník. Upozornil, že kanadský postoj k monarchii je odlišný od toho britského. "Naši králové tady nežijí. Vládnou nám z dálky. Jsou našim srdcím blízcí, ale zároveň jsou daleko," uvedl list.

Jak deník rovněž poznamenává, Kanaďané mají monarchii rádi a každou návštěvu královny či jiných členů královské rodiny přivítají s nadšením. Členové královské rodiny by ale v Kanadě neměli žít. "Kanada vítá lidi jakékoli víry, národnosti i rasy, ale jestliže jste předním členem naším královské rodiny, tato země by se neměla stát vaším domovem," uzavírá kanadský list.