Harrisová navštívila demilitarizovanou zónu mezi Jižní a Severní Koreou

Soul - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová dnes navštívila demilitarizovanou zónu mezi Severní a Jižní Koreou, den poté, co KLDR provedla další test balistické střely. Harrisová přicestovala do Jižní Koreje, aby demonstrovala sílu spojenectví mezi Washingtonem a Soulem, napsala agentura Reuters.

Harrisová společně s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem odsoudila KLDR za sérii raketových testů a "provokativní jadernou rétoriku". Středeční zkouška balistické střely podle ní byla "destabilizující". Harrisová v rozhovorech s jihokorejským prezidentem také uvedla, že jejich dlouholeté spojenectví je "oporou bezpečnosti a prosperity na Korejském poloostrově a v Indo-Pacifiku". Jun Sok-jol slíbil, že udělá vše pro další posílení vztahů.

Harrisová do Jižní Koreje přiletěla z Japonska, kde se zúčastnila státního pohřbu japonského expremiéra Šinzóa Abeho, který se stal obětí atentátu. Zastávka Harrisové v demilitarizované zóně by podle agentury AFP mohla vyvolat kritické reakce ze strany Pchjongjangu.

Loni v srpnu navštívila demilitarizovanou zónu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, Severní Korea ji tehdy označila za "největšího ničitele mezinárodního míru".

Severní Korea provedla ve středu svůj nejnovější raketový test a představitelé v Soulu a Washingtonu varovali, že připravuje rovněž novou jadernou zkoušku. Ta by se podle jihokorejské rozvědky mohla uskutečnit příští měsíc, po sjezdu Komunistické strany Číny, jež je nejdůležitějším spojencem KLDR.

Zatím poslední raketový test provedla KLDR poté, co do Jižní Koreje připlula americká letadlová loď, aby se zúčastnila prvního společného cvičení s jihokorejskými silami v blízkosti Korejského poloostrova za posledních pět let. Japonsko uvedlo, že se k nim připojí v pátek.

Před odletem do Jižní Koreje Harrisová řekla, že režim severokorejského diktátora Kim Čong-una novými odpaly střel ohrožuje regionální stabilitu.

Demilitarizovanou zónu navštívilo i několik dalších amerických politiků, včetně prezidenta Joea Bidena, který tam byl podle Reuters ještě předtím, než usedl do nejvyššího úřadu. Jeho předchůdce americký prezident Donald Trump se v tomto pásmu setkal v roce 2019 se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v rámci své neúspěšné snahy dojednat likvidaci severokorejských jaderných zbraní výměnou za uvolnění či odvolání sankcí.