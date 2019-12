Harden nastřílel 50 bodů, ale Houston prohrál v San Antoniu

New York - Basketbalista James Harden předvedl v úterním utkání NBA další mimořádný výkon. Nejlepší střelec soutěže se stal po Kobem Bryantovi a Wiltu Chamberlainovi teprve třetím hráčem v historii, který na šedesátibodové představení navázal v dalším zápase 50 body. Ani to ale Houstonu na vítězství v San Antoniu nestačilo, Rockets prohráli po dvou prodlouženích 133:135.

V průběhu druhého poločasu Houston hlavně díky Hardenovi vedl až o 22 bodů a ještě necelých pět minut před koncem čtvrté čtvrtiny o deset. Ani to mu k výhře nepomohlo. San Antonio bez zraněného LaMarcuse Aldridge si pro vítězství došlo zásluhou DeMara DeRozana. Právě on proměnil 0,8 sekundy před koncem druhého prodloužení vítěznou střelu.

Nejvíce bodů v barvách Spurs netradičně obstaral Lonnie Walker IV, který si vylepšil osobní maximum na 28 bodů. Bryn Forbes zapsal 25 bodů a DeRozan se postaral o 23 bodů a devět asistencí.

"Jsem přesvědčený, že kdyby si Harden usmyslel, že dá 100 bodů, tak se mu to povede," řekl DeRozan po utkání na adresu dvojnásobného nejlepšího kanonýra základní části. "Předvádí něco, co tu ještě nikdy nebylo. Vždyť dal 60 bodů, a to nehrál čtvrtou čtvrtinu. Jmenujte dalšího hráče, který by tohle v dnešní době dokázal," připomněl Hardenův spoluhráč Austin Rivers jeho představení v sobotním duelu proti Atlantě.

Třicetiletý Harden si výrazně pomohl trestnými hody. Za 49 minut na hřišti proměnil všech 24 a vylepšil rekord Dominiqua Wilkinse, který v jednom utkání dal 23 šestek, aniž by minul.

Švýcarský pivot Rockets Clint Capela přidal 22 bodů a 21 doskoků, když trefil všech devět pokusů z pole a stal se prvním basketbalistou od roku 1976, který v osmi po sobě jdoucích utkáních doskočil minimálně 19 míčů.

Po 19 bodech zaznamenali v dresu Houstonu Rivers a autor triple double Russell Westbrook. Přidal ještě 10 doskoků i asistencí, ale z pole mu propadlo obroučkou jen sedm z 30 střeleckých pokusů.

Zápas o první místo v Západní konferenci zvládli lépe lídři soutěže Los Angeles Lakers, kteří zvítězili v Denveru 105:96. LeBron James k tomu přispěl 25 body a devíti asistencemi, pivot Anthony Davis zaznamenal 25 bodů a 10 doskoků. Domácím nebylo nic platných 22 bodů Jamala Murrayho a 21 bodů Paula Millsapa.

Třetí tým Západní konference Los Angeles Clippers si ve Staples Center poradili s Portlandem 117:97. Domácí táhl s 26 body Motrezl Harrell, Paul George dal šest trojek ze sedmi a dostal se na 25 bodů. Trail Blazers se mohli spolehnout na dvacetibodového C.J. McColluma. Pivot Hassan Whiteside mu sekundoval 18 body a 13 doskoky.

NBA:

Cleveland - Detroit 94:127, Denver - LA Lakers 96:105, LA Clippers - Portland 117:97, New Orleans - Dallas 97:118, San Antonio - Houston 135:133 po druhém prodl., Toronto - Miami 110:121 po prodl., Washington - Orlando 120:127.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 20 15 5 75,0 2. Boston 19 14 5 73,7 3. Philadelphia 21 15 6 71,4 4. Brooklyn 20 10 10 50,0 5. New York 21 4 17 19,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 21 18 3 85,7 2. Indiana 20 13 7 65,0 3. Detroit 21 8 13 38,1 4. Chicago 21 7 14 33,3 5. Cleveland 20 5 15 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 20 15 5 75,0 2. Orlando 20 9 11 45,0 3. Charlotte 22 8 14 36,4 4. Washington 19 6 13 31,6 5. Atlanta 21 5 16 23,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 20 14 6 70,0 2. Houston 20 13 7 65,0 3. San Antonio 22 8 14 36,4 4. Memphis 20 6 14 30,0 5. New Orleans 21 6 15 28,6

Severozápadní divize:

1. Denver 18 13 5 72,2 2. Utah 21 12 9 57,1 3. Minnesota 19 10 9 52,6 4. Oklahoma City 19 8 11 42,1 5. Portland 21 8 13 38,1

Pacifická divize:

1. LA Lakers 21 18 3 85,7 2. LA Clippers 22 16 6 72,7 3. Phoenix 19 9 10 47,4 4. Sacramento 19 8 11 42,1 5. Golden State 22 4 18 18,2