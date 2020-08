Harden 49 body táhl Houston k výhře nad Dallasem

Orlando (USA) - Basketbalisté Houstonu vstoupili do restartu sezony NBA přestřelkou s Dallasem, ve které nakonec uspěli 153:149 po prodloužení i díky 49 bodům nejlepšího střelce soutěže Jamese Hardena. Zvítězil také lídr ligy Milwaukee Bucks a to 119:112 nad Bostonem. Velmi důležitou výhru vybojoval Portland 140:135 po prodloužení nad Memphisem a snížil tak jeho náskok na osmém místě tabulky Západní konference jen na dvě výhry.

Po dvou úvodních pátečních vyrovnaných duelech přinesl restart sezony v uzavřeném komplexu v Orlandu další dramatické bitvy. Dallas vedl nad Houstonem od druhé čtvrtiny až o 14 bodů a směřoval za výhrou, ovšem v závěru se hráči Rockets zvedli. Hrdinou byl Robert Covington, který dal v posledních sedmi vteřinách čtyři body včetně vyrovnávacího koše po doskoku neúspěšného trestného hodu. V prodloužení pak přidal ještě důležitou trojku.

Tým ale bodově táhly hlavní dvě hvězdy. Harden ke 49 bodům přidal devět doskoků a osm asistencí. Russell Westbrook měl 31 bodů, 11 doskoků a osm asistencí. Také Dallas se mohl opřít o své klíčové hráče, ale nepomohl mu ani triple double Luky Dončiče za 28 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí, ani 39 bodů a 16 doskoků Kristapse Porzingise. Navíc 31 bodů přidal Trey Burke, který posílil Dallas během pauzy zaviněné koronavirem.

Prodloužení přinesl také velmi důležitý duel o play off. Osmý Memphis měl v poslední čtvrtině devítibodový náskok a měl slušnou šanci odskočit svým pronásledovatelům, ovšem vedení neudržel. Portlandu hodně pomohly v koncovce trojky Carmela Anthonyho.

V prodloužení pak dal Portland rychlé tři trojky, z toho dvě nejlepší střelec týmu C. J. McCollum s 33 body. Memphis rázem prohrával o jedenáct bodů a už porážku neodvrátil. Umožnil tak devátému Portlandu se přiblížit, stejně jako desátému San Antoniu, které přehrálo soupeře ze Sacramenta 129:120. Kings nepomohl ani osobní rekord De'Aarona Foxe v podobě 39 bodů.

"Všichni vědí, jak moc důležité utkání to bylo. Byl to z naší strany už basketbal na úrovni play off. Prostě jsme museli vyhrát a všichni se s tlakem vyrovnali," těšilo trenéra Portlandu Terryho Stottse.

Nejlepší tým soutěže Milwaukee sice vedl nad Bostonem v podstatě celý zápas a nejvíce až o 15 bodů, ale o výhru musel tvrdě bojovat. Celtics totiž 140 vteřin před koncem srovnali na 107:107. Pak ale Janis Adetokunbo skóroval i s faulem, když mu pomohlo video. Původní verdikt sudích totiž bylo prorážení znamenající vyloučení Adetokunba po šestém faulu, ale sudí se opravili.

Vzápětí přidal trojku Khris Middleton a když Adetokunbo opět skóroval s faulem, bylo o vítězi rozhodnuto. Hvězdný Řek potvrdil roli kandidáta na cenu MVP ziskem 36 bodů, 15 doskoků a sedmi asistencí. Bucks už chybí jediná výhra k tomu, aby si druhý rok po sobě zajistili prvenství ve Východní konferenci.

I druhý hrací den po znovuzahájení se hráči a trenéři rozhodli protestovat proti diskriminaci ras a podpořit hnutí Black Lives Matter tím, že si při úvodní hymně společně klekali. Našly se ale i výjimky. Stát zůstali trenéři San Antonia Gregg Popovich a Becky Hammonová či hráč Orlanda Jonathan Isaac, který si klekl, ale hned vstal.

"Důvod si nechám pro sebe. Každý má právo se svobodně rozhodnout a je skvělé, že to liga umožnila. Každý může reagovat po svém. A já reagoval takto," řekl Popovich, který je rovněž trenérem americké reprezentace. Měl však na sobě tričko s nápisem Black Lives Matter.

To Isaac si nevzal ani tričko. "Podle mě mít na sobě tričko a klečet nemá nic společného s podporou černošské komunity. To nemá význam. My všichni jsme hříšní a odpovědí na všechny problémy světa jsou evangelia Ježíše Krista," prohlásil Isaac, který je aktivní v kostelních charitách.

