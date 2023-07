Haraslín po dvou gólech myslel na první hattrick, kvůli střídání naštvaný nebyl

Praha - Sparťanský fotbalista Lukáš Haraslín připustil, že po dvou brankách v dnešním utkání úvodního kola prvoligové sezony proti Olomouci myslel na premiérový hattrick mezi dospělými. Sedmadvacetiletý slovenský křídelní hráč musel v 64. minutě přepustit místo Martinu Minčevovi, na trenéra Briana Priskeho ale kvůli střídání nijak naštvaný nebyl. Na tiskové konferenci po vítězství 2:0 si zároveň pochvaloval, že obhájci titulu obě gólové situace zakončili přesně tak, jak pilují v tréninku.

"Trošku jsem na ten hattrick šel. Dnes na to možná byla i šance. Po druhém gólu jsem měl ještě další šanci, jak jsem si to hodil moc do středu a soupeř mi to v poslední chvíli vypíchl. Takže samozřejmě jsem si věřil na hattrick, ale trenér měl se mnou jiné plány a určitě nebudu uražený," řekl s úsměvem Haraslín.

"Šulo (Haraslín) byl unavený. Vím, že po hattricku asi toužil, my ale máme velmi kvalitní lavičku, kterou hodláme využívat. Cítil jsem, že oba hráči, Šulo i Birma (Birmančevič), pomalu ztráceli na intenzitě, proto jsem je střídal," vysvětlil Priske.

Haraslín dal ve Spartě dva góly v jednom utkání potřetí, v minulosti se mu to jednou povedlo v lize a jednou v pohárech. Proti Olomouci se prosadil po dvou podobných brejcích a situacích v 16. a 55. minutě.

"Viděl jsem, že mi to dnes nějak moc nevychází, když si to házím dovnitř na silnější pravou nohu. Tak jsem se snažil něco změnit. Od toho tam jsem, abych to zkoušel na levou, na pravou. Jsem rád, že mi to dvakrát vyšlo. Možná obránce při druhé akci čekal, že si to dám dovnitř. Já to zasekl opět na levou. Jsem rád, že mi to tam padlo. Nejdůležitější je ale výhra a výborný vstup do sezony," podotkl Haraslín.

Sparťané se doma prosadili netradičně z brejků, většinou spíše musejí dobývat soupeřovu obranu. "Na tréninku pilujeme přesně i tyhle situace. Myslím, že dnes jsme brejkové situace udělali tak, jak to děláme na tréninku. Rychle jsme akce zakončili. Jsem rád, že se nám to daří přenášet do zápasů," těšilo Haraslína.

V závěru minulé sezony scházel kvůli zranění. "Pořád trochu cítím únavu po náročné přípravě. Jak jsem se cítil dobře celý týden, ráno před zápasem mě bolelo snad úplně všechno. První zápasy jsou těžké, postupem času bude fyzička lepší a lepší," mínil Haraslín.

Hned v úvodu sezony nakročil k tomu, aby překonal sedm branek z minulé ligové sezony. Konkrétní osobní cíl ale neprozradil. "Těší mě, že jsem hned v prvním kole vstřelil dva góly. Pevně věřím, že budu góly pomáhat mužstvu. Tak jak já pomáhám mužstvu, mužstvo pomáhá mě. Samozřejmě mám nějaké osobní cíle, ale hlavní jsou týmové. Jedním z nich je pokusit se dostat do skupiny Ligy mistrů," řekl Haraslín.

Letenští budou v pondělí v osudí při losu 3. předkola Ligy mistrů. Na cestě do skupiny musejí vyřadit dva soupeře. "Bavíme se o tom v kabině, koho bychom mohli dostat. Ale nevyberete si. Koho dostaneme, toho budeme chtít porazit. Proti Slovanu Bratislava by to pro mě bylo speciální, asi by to pocítila moje peněženka kvůli lístkům. Naším jasným cílem je postup," dodal Haraslín.