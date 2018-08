Praha/Moskva - Půlhodinový happening na pražském Václavském náměstí dnes připomněl demonstraci skupiny "osmi statečných", kteří před 50 lety protestovali na Rudém náměstí v Moskvě proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Skupina osmi aktivistů zopakovala protest vsedě po vzoru někdejších demonstrantů, přinesla i transparenty se stejnými slogany, především rusky psanými nápisy "za vaši i naši svobodu". Happeningu přihlížely desítky lidí, mezi nimi i někdejší demonstrantka z Rudého náměstí Taťjana Bajevová, která ale nevystoupila ani nemluvila s novináři. Vzpomínková akce se dnes konala také v ruské metropoli, policie krátce zadržela tři z účastníků manisfestace.

Happening začal v poledne, stejně jako někdejší demonstrace na Rudém náměstí. Organizátoři připomněli, že protest "osmi statečných" trval pouze tři minuty, než je surově napadli policisté v civilu a odvezli je na policejní stanici. Zadržení byli odsouzeni k několikaletým trestům žaláře, k pobytu v pracovních lágrech, do vyhnanství nebo k nucené psychiatrické léčbě.



Hlavní organizátorka happeningu Zuzana Vaňková dnes přečetla jména všech osmi demonstrantů a připomněla i jejich osudy. "Jejich odvaha byla i za nás, za naši svobodu," řekla. Podle ní je třeba událost z 25. srpna 1968 stále připomínat. "Nezapomeňte na to, že jenom odvaha nás může dostat o krok dále," řekla.



Před sochou svatého Václava se dnes sešlo osm aktivistů, kteří symbolicky zastupovali někdejší demonstranty Konstantina Babického, Vadima Deloneho, Vladimira Dremljugu, Viktora Fajnberga, Natalju Gorbaněvskou, Pavla Litvinova, Larisu Bogorazovou a Taťjanu Bajevovou. Jedna z aktivistek přivezla i kočárek s malým dítětem, kterým připomněla, že Gorbaněvská měla na demonstraci kočárek s tříměsíčním synem. Účastníci akce na Václavském náměstí měli stejně jako jejich vzory v roce 1968 transparenty s nápisy "za vaši i naši svobodu" a "hanba okupantům" nebo československou vlajku. Přihlásili se ale i k ochraně nynějších ruských disidentů, když jeden z transparentů hlásil: "Vy jste tehdy stáli u vás i za nás. My dnes stojíme tady i za vaše lidi".



Dnešní manifestace na Rudém náměstí se podle ruského portálu OVD-Info zúčastnilo asi 50 lidí, ruský opoziční list Novaja gazeta udával asi 30 účastníků. Mezi zadrženými byli aktivista za lidská práva Sergej Šarov-Delone, synovec básníka a účastníka protestu v roce 1968 Deloneho, politik Leonid Gozman a Anna Krasovická, vnučka Gorbaněvské.



Gozman s Šarovem-Delonem skončili ve vazbě poté, co se pokusili rozvinout transparent Za vaši a naši svobodu. Právě toto heslo použilo 25. srpna 1968 osm demonstrantů protestujících proti vojenskému zásahu Varšavské smlouvy v Československu.



Krasovickou pak policie zadržela s nápisem, kterým žádala svobodu pro ukrajinského režiséra Oleha Sencova. Sencov, který je hlasitým odpůrcem ruské anexe ukrajinského autonomního poloostrova Krym, si v ruské věznici odpykává dvacetiletý trest za terorismus. Režisér obvinění odmítá a označuje je za vykonstruovaná.

Zásah ruské policie proti demonstrantům kritizoval ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák."Dobře, že si dnes v Moskvě připomněli protest před 50 lety. Špatně, že tři účastníci byli zadrženi. Se všemi jsme v kontaktu, jsou v pořádku a zdá se, že se to obejde jen pokutou v nižší sazbě," napsal Jindrák na twitteru.

"Chování ruských úřadů je skandální a dokazuje, že se za 50 let příliš nezměnily. Putinovský režim není demokratický. Vláda ČR musí vyzvat tamní úřady, aby neprodleně propustila dnes zadržené demonstranty na Rudém náměstí. Před 50 lety jsme to neudělali. Dnes je to naše povinnost," uvedl v tiskovém prohlášení předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Odsuzuji dnešní zatčení tří demonstrantů připomínajících okupaci Československa na Rudém náměstí. Je vidět, že v Rusku slova demokracie a svoboda jsou stále sprostá i po 50 letech," napsal na twittreru europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Demonstranti z Rudého náměstí z roku 1968 byli odsouzeni do vězení nebo k pobytu v psychiatrické léčebně, řada z nich později ze Sovětského svazu emigrovala. Padesátého výročí události se dožili jen Litvinov, Fajnberg a Bajevová, kteří letos v červnu převzali za všech "osm statečných" v Praze z rukou tehdejšího ministra zahraničních věcí Martina Stropnického cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí.



Demonstraci z Rudého náměstí připomíná i letos spuštěný internetový projekt na adrese http://cz.topos.memo.ru/. Lze na něm nalézt interaktivní mapu Moskvy s 30 místy spojenými s událostmi kolem srpna 1968. Jsou tam byty jednotlivých účastníků demonstrace a významných disidentů nebo místa dalších protestů. U každého místa je stručný popis v češtině s případnými odkazy na více informací a na rozšířené informace v ruštině.