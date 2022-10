Hapalova premiéra skončila výhrou, fotbalisté Ostravy zdolali Slovácko 3:1

Ostrava - Trenér Pavel Hapal dovedl v obnovené premiéře fotbalisty Ostravy k vítězství 3:1 nad Slováckem. Góly Baníku v utkání 12. kola první ligy vstřelili Ladislav Almási a Srdjan Plavšič, šest minut před koncem pojistil výhru Filip Kaloč. Slovácko hrálo od 38. minuty bez vyloučeného Jana Kalabišky a v deseti dokázalo pouze snížit Stanislavem Hofmannem.

Slezané vyhráli po třech kolech a v neúplné tabulce se posunuli na deváté místo. Slovácko nezvítězilo v nejvyšší soutěži v sedmém z posledních osmi kol a je až na 13. pozici.

Hapal, který Baník vedl už v sezoně 2005/06, nahradil v týdnu odvolaného Vrbu. Ostrava si po výměně trenérů nemohla vysnít lepší úvod. Už po šesti minutách narýsoval přesný pas do běhu za obranu Kuzmanovič na Almásiho, který přeloboval Nguyena. Nejlepší ostravský střelec uplynulého ročníku se poprvé v aktuální ligové sezoně dočkal branky.

Baník hrál s chutí a v kontrastu se soupeřem, který měl v nohách čtvrteční vítězné pohárové utkání v Nice (2:1), působil živěji. Navíc domácí zdobila efektivita. V 26. minutě opět centroval Kuzmanovič a Plavšičova hlava byla na malém vápně u balonu dříve než brankář Nguyen. Srbský záložník zaznamenal svůj první ligový gól v Ostravě.

Slovácko se v ofenzivě moc neprosazovalo. Další zásah jeho plánům dal zkušený Kalabiška, který se během dvou minut vyfauloval a v 38. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Přes početní oslabení ale hosté ve druhé půli okřáli a i v deseti začali být nebezpeční. Za stavu 0:2 přečkali další příležitost Almásiho, jenž tečovaným pokusem těsně minul tyč. V 58. minutě však Slovácko po rohu snížilo Hofmannem, který na bližší tyči hlavičkou usměrnil balon do brány.

Baníku mohl vrátit dvougólový náskok znovu Almási, jeho prudkou hlavičku ale Nguyen vytáhl. I když měl Baník o hráče v poli více, hrálo se spíše před jeho šestnáctkou. Úlevu do ostravských řad vnesl Kaloč, který v 84. minutě parádně trefil odražený míč a z 20 metrů pokořil Nguyena. Kapitán reprezentace do 21 let skóroval poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Ostrava zdolala v lize Slovácko po pěti zápasech.

12. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 3:1 (2:0)

Branky: 6. Almási, 26. Plavšič, 84. Kaloč - 58. Hofmann. Rozhodčí: Berka - Kříž, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Kaloč - Kalabiška, Břečka, Kozák, Kohút, Trávník. ČK: 38. Kalabiška. Diváci: 6860.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu (66. P. Jaroň), Kaloč, Tetour (66. Buchta), Kuzmanovič (78. Boula), Plavšič (90. Klíma) - Almási (66. Tijani). Trenér: Hapal.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Břečka, Kalabiška - Petržela (77. Duskí), Daníček, Havlík (86. Trávník), Kohút (67. Sinjavskij), Holzer (86. Tomič) - Kozák (67. Mihálik). Trenér: Svědík.