Hapal je motivovaný, do hecování s Šilhavým se ale nepustil

Senec (Slovensko) - Českého trenéra Pavla Hapala čeká s fotbalisty Slovenska druhý zápas proti krajanům. Předloni v Lize národů na lavičce bývalého federálního partnera v pražském Edenu prohrál 0:1 a věří, že tentokrát si na startu druhého ročníku stejné soutěže povede lépe. Připustil, že je před federálním derby v Bratislavě neskutečně motivovaný, do hecování s koučem českého týmu Jaroslavem Šilhavým se ale zatím nepustil.

"Náš poslední kontakt s Jardou byl na losování, teď poslední dobou jsme spolu nemluvili ani si netelefonovali. Jarda hned hodil takovou hecovačku tím, že jsem slíbil, že konečně vyhrajeme. Já to moc komentovat nechci, rád bych to samozřejmě okomentoval po zápase," řekl s úsměvem Hapal na tiskové konferenci v Senci, kde má slovenský tým tréninkové centrum.

"Ale já nehraju proti Jardovi nebo Čechům, dnes reprezentuji Slovensko a snažím se tento tým vést co nejlépe. Jsem motivovaný neskutečně, je to možná trošku specifičtější. Ale nejsem zase motivovaný o tolik víc než v kterémkoliv jiném zápase," dodal rodák z Kroměříže.

Utkání v Bratislavě se kvůli opatřením proti šíření koronaviru odehraje bez diváků. "Chybí mi fanoušci, to je jasné, to všem. Ale takováhle je doba. Nový ročník Ligy národů začíná velice specificky, to všichni vidíte. Místo abychom řešili sportovní stránku, řešíme boj s covidem," uvedl.

"Dnes to trápí všechny lidi na světě, můžete se nakazit kdekoliv. Včera večer, když jsme byli na testech, jsme byli ve velkém očekávání. Pak jsme byli neskutečně šťastní, že ten problém nemáme a že jsme všichni negativní," dodal Hapal.

Kvůli karanténě vzhledem k výskytu koronaviru u člena realizačního týmu budou českému celku scházet Tomáš Souček a Patrik Schick. Slovákům zase chybějí opory kapitán Marek Hamšík či brankář Martin Dúbravka.

"Pro oba týmy je to stejné, chybí klíčoví hráči v kvalifikaci. Když vezmu Marka Hamšíka, ostatní ve fyzických parametrech převyšoval, je to pro nás ztráta. Nemohli jsme si dovolit ho nominovat. Jsme dohodnutí, že přiletí až na další sraz," řekl Hapal.

"Češi mají nesmírně kvalitní kádr. Hráči, kteří nepřijeli, budou nahrazení stejně kvalitně. Je pravda, že Schick a Souček jsou pro ně klíčoví hráči, ale mají dost kvalitních hráčů, kteří jsou navíc i ve vynikajících formách. Nahradí je," mínil bývalý český reprezentant.

Předchozí vzájemný duel předloni v listopadu pro něj byl druhým na lavičce slovenského celku. "Nemyslím si, že jsme na stadionu Slavie odehráli až tak špatný zápas. Do utkání jsme vstoupili dobře, prvních 20 minut jsme byli lepší, pak jsme bohužel začali prohrávat hodně osobních soubojů. Česko nás přetlačilo a po naší chybě dalo gól. Celkově si myslím, že ten zápas byl spíš remízový, moc šancí nebylo. Musíme být agresivnější a kvalitnější směrem dopředu," mínil Hapal.

Ještě jako trenér Sparty poprvé nasadil v letenském A-týmu Adama Hložka, který se může stát nejmladším hráčem v historii české reprezentace, pokud v nadcházejících zářijových duelech na Slovensku nebo se Skotskem nastoupí.

"Jako první jsem ho v áčku Sparty postavil do přípravného utkání, i když to bylo asi jen na 20 minut, protože byl po zranění. Moc dobře ho znám. Jeden z mých synů je jen o rok starší než on, projeli jsme spolu spoustu mládežnických turnajů, když ještě hrál za Brno. Přeju mu, aby nastoupil, jen doufám, že nám nedá gól, ten výkon nemusí být proti nám zase až takový. Ale jsem rád, že se takoví hráči rodí," dodal Hapal.