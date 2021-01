Hanzel míní, že ho Volný při řízení schůze Sněmovny napadl

Praha - Místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) je přesvědčen o tom, že ho nezařazený poslanec Lubomír Volný (Jednotní) při čtvrtečním jednání pléna o prodloužení nouzového stavu napadl. Před dnešním slyšením v mandátovém a imunitním výboru Hanzel hájil svůj postup, kdy vypnul Volnému mikrofon. Volný vidí záležitost opačně. Jeho slyšení bylo navíc na čas přerušeno, protože neměl roušku. Následně Volný uvedl, že požádal o přítomnost své advokátky.

"Požaduji advokáta, protože sám nemám právní vzdělání a v průběhu jednání zazněla strašná spousta legislativních argumentů, odkazů na různé právní předpisy," řekl Volný. Podotkl, že při slyšení nechce udělat nějakou procedurální chybu. Kdy bude jeho slyšení případně pokračovat, zatím není jasné. Volný také uvedl, že ho zarazilo, když se dozvěděl, že údajně napadl dva policisty. "Zásdně to odmítám," zdůraznil.

Výbor popřestávce umožnil Volnému mluvit bez roušky, protože podle člena Marka Výborného (KDU-ČSL) mají ústavní činitelé z příslušného vládního nařízení výjimku při dodržení předepsaného rozestupu. Výbor tomu slyšení přizpůsobil.

Video: Potyčka Lubomíra Volného ve Sněmovně

21.01.2021, 17:06, autor: Poslanecká sněmovna, zdroj: PR

Hanzel novinářům řekl, že postupoval přesně v souladu s jednacím řádem. V době konfliktu schůzi dolní komory řídil. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) novinářům řekl, že výbor se bude zabývat zejména výroky Volného, protože následnou fyzickou potyčku s Hanzelem a několika dalšími poslanci prověřuje policie.

Konflikt nastal poté, co předsedající Hanzel po varováních vypnul Volnému při vystoupení mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil.

"Já jsem byl napaden jako předsedající schůze, a tím pádem vlastně byla napadena celá Poslanecká sněmovna," řekl dnes Hanzel. Poděkoval také poslanců Janu Chvojkovi, Ondřeji Veselému (oba ČSSD) a Michalu Ratiborskému (ANO) za to, že ho "přišli ochraňovat v době, kdy hájil předsednické křeslo".

Volný naopak tvrdí, že byl sám napaden, omlouvat se nehodlá. V pátek avizoval, že chce podat žalobu na ty, kteří jej podle jeho mínění napadli.

Ohledně nenošení roušky Volný podotkl, že svá veškerá vystoupení ve Sněmovně vnímá jako politická a vztahuje se na ně poslanecká indemnita. "Je to nějaká jeho forma protestu. Já osobně, kdyby bylo na mně, tak bych to bral spíše jako projev hulvátství," komentoval věc místopředseda výboru Petr Gazdík (STAN).

Na svém chování v minulém týdnu na schůzi by Volný podle svých slov změnil pouze to, že by si předsedajícímu sedl na klín doopravdy. Výrok o "flákanci" byl podle Volného varováním, aby ho nikdo nenapadal. "Já jsem nikdy nikomu nevyhrožoval. Člověk, který je napaden, má právo se bránit," prohlásil. Vyjádřil se i k tomu, že ho předtím v rozpravě poslanec TOP 09 Dominik Feri za nenošení roušky nazval sobeckým idiotem. "Pokud mě pan Feri nazve idiotem a dostane za to třeba 500 korun pokuty, no tak já mu taky vysvětlím, že je idiot příště," konstatoval.

Ratiborský se přiklonil k Hanzelově verzi incidentu. "Potom, co pan předsedající vypnul panu Volnému mikrofon, tak pan Volný ho napadl," řekl Ratiborský novinářům po slyšení ve výboru. Volný ho, jak uvedl, udeřil při konfliktu do obličeje.