Hanikův tým byl na závěr vytrvalostního MS v Mostě těsně druhý

Most - Tým Yart - Yamaha, za který závodí i český jezdec Karel Hanika, obsadil v dramatické koncovce závěrečného podniku motocyklového mistrovství světa ve vytrvalostních závodech v Mostě těsně druhé místo. V šestihodinovém závodě ztratil Hanika s týmovými kolegy Marvinem Fritzem z Německa a Italem Niccolou Canepou jen sedm setin sekundy na vítězný tým BMW Motorrad world endurance. Třetí místo obsadil tým Yoshimura Sert Motul, který ovládl celý šampionát.

"Jsem hodně naštvaný. Prohrát šestihodinovku o pouhých sedm setin sekundy, to hodně zamrzí. Začalo to pro nás špatně, protože motorka nestartovala a stalo se nám to ještě při prvním střídaní. Posléze jsme se začali rozjíždět s neutrálem a už se to zlepšilo. Celkově jsme těmi (technickými) problémy ztratili kolem čtyřiceti sekund," uvedl Hanika.

Hanikův týmový kolega Fritz po problémech s nastartováním motocyklu odjížděl ze startu předposlední. Po skvělé stíhací jízdě se na konci první hodiny dotáhl do špičky. Stroj převzal Hanika, ale problémy se startérem ho zdržely o další cenné sekundy. Oba jezdci doplnění o Canepu pokračovali ve stíhací jízdě. Fritz v závěru útočil na krajana Markuse Reiterbergera, ale ten ve finiši neudělal jedinou chybu a na cílové rovince se nenechal předjet.

"Navíc nám nevycházely zastávky v boxech, měli jsme o jednu více než soupeři. V závěru jsem byl hodně nervózní, Marvin Fritz dělal, co šlo, ale zkušený Reiterberger neudělal chybu," dodal Hanika.

Celkově osmé místo obsadil český tým TME Racing, v němž se střídali Filip Salač, jenž si odskočil ze světového šampionátu Moto3, Oliver König a Dominik Jůda. Domácí trojice skončila druhá v kategorii Dunlop Independent Trophy. "Startoval jsem jako první, takže to byly obrovské nervy, protože to nejedu za sebe a nechci celému týmu zkazit výsledek. Všichni tady tvrdě pracovali a bylo by hloupé udělat nějakou chybu hned na začátku. Celkově jsme se s tím dobře popasovali, a když jsem při svém druhém střídání viděl, že jsme dokonce první, tak mě napadlo, my na to vážně máme," řekl s úsměvem König.

Spokojený byl i Salač. "Bylo to fyzicky náročné, ale jinak než v Moto3. Jel jsem padesát minut, pak stejný čas pauza a takhle třikrát dokola. Neumím si představit jet čtyřiadvacet hodin a smekám klobouk před všemi, co to dokáží. Při třetím pobytu na trati už jsem nemohl pořádně brzdit. Na motorce jsem seděl po jednom testování vlastně podruhé a užil jsem si ji," řekl Salač.

Závěrečný podnik motocyklového mistrovství světa ve vytrvalostních závodech v Mostě - 6 hodin: 1. BMW Motorrad world endurance team (Michalčik, Reiterberger, Foray) 213 kol, 2. Yart - Yamaha official team EWC (Hanika, Fritz, Canepa) -0,07, 3. Yoshimura Sert Motul (Black, Simeon, Guintoli) -1 kolo, ...8. TME Racing (Salač, König, Jůda) -6 kol, 9. Energie Endurance 91 (K. Pešek, Roussange, Choy) -10 kol, 17. Maco Racing team (Ježek, West) -20 kol.