Hanika si čekaní na restart sezony MS zpestřil závody v Brně

Brno - Motocyklový jezdec Karel Hanika si zpestřil čekání na restart sezony mistrovství světa vytrvalostních závodů účastí na Jarní ceně Brna a připsal si dva triumfy v závodech kategorie nad 600 ccm. Teď už se těší na slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, která se má jet na konci srpna.

"Na motorce jsme neseděli tři měsíce, takže bylo určitě fajn se zase svézt. Nic jiného se teď neděje, takže jsem byl rád za tuto možnost," řekl Hanika ČTK. Na Masarykově okruhu se představil v barvách týmu TME Racing na motocyklu Yamaha. "Motorka už sice nemá výkonově na nejlepší časy, ale rád jsem si zazávodil jak na suchu, tak na vodě," uvedl Hanika.

I v Brně se o víkendu stejně jako na většině území České republiky často měnilo počasí a došlo i na déšť. "Před druhým (nedělním) závodem začalo hodně pršet, padaly i kroupy, takže jsme museli chvilku se startem čekat. Vody bylo na trati docela dost, ke konci už ale méně a zajížděli jsme tak i celkem slušné časy," pochvaloval si.

Čtyřiadvacetiletý jezdec hájí v MS vytrvalostních závodů barvy továrního týmu Yart Yamaha. Po únorových testech však stejně jako další sportovci kvůli koronavirové epidemii měl dlouhou závodní přestávku. "Bylo to blbé. Připravovali jsme se na závod v Le Mans, byli jsme nachystaní v top formě a přišlo tohle... Já osobně jsem v pauze trošku omezil trénink, ale protože už víme, že se pojede v srpnu, začnu opět intenzivně trénovat," řekl Hanika.

Čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans byla na konec prázdnin přeložena z dubna a pojede se bez diváků na tribunách. "Bude to o něčem jiném. Jsme tam zvyklí na neskutečnou atmosféru, kdy se v kempech dějí v noci velké věci. Lidi si to hodně užívají a je to nejprestižnější závod v rámci endurance. Bude to o něčem jiném, ale my jezdci to budeme muset odjezdit ve stejném stylu. Fanoušci budou moct fandit jen u televizních obrazovek," uvedl Hanika.

Brněnského rodáka, který má za sebou dvě plnohodnotné sezony v MS v kategorii Moto3, před startem ve Francii čeká ještě týmové testování. Žádný závod už by jet neměl. Skutečnost, že zná termín startu v Le Mans, je pro něj pozitivní zpráva. "Určitě je to úleva a motivace do tréninku. Každý by už ale chtěl, aby se to vrátilo do normálu a začalo se závodit pravidelně. Na to si asi ještě chvilku počkáme. Věřím ale, že už vše spěje k lepším zítřkům," prohlásil Hanika.