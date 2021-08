Hanika dojel v závodě superbikového MS v Mostě 18., König šestý v supersportech

Závod mistrovství světa superbiků, 7. srpna 2021 na Autodromu Most. Oliver König z ČR v závodu třídy Supersport 300.

Závod mistrovství světa superbiků, 7. srpna 2021 na Autodromu Most. Oliver König z ČR v závodu třídy Supersport 300. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Motocyklový jezdec Karel Hanika obsadil ve druhém víkendovém závodě mistrovství světa superbiků v Mostě 18. místo a start na divokou kartu v domácím prostředí v bodu neproměnil. Z vítězství se radoval Brit Scott Redding, v čele průběžného pořadí je i nadále jeho krajan Jonathan Rea. V doprovodném závodě kategorie Supersport 300 se i dnes dařilo Oliveru Königovi, který dojel šestý.

Fotogalerie

Hanikovi se na severu Čech dařilo v trénincích, ani v jedné z bodovaných jízd se mu nedařilo. V sobotu ho zastavil pád, dnes dopoledne při sprintovém závodě odstoupil hned v úvodu a ve druhé hlavní jízdě jej o šanci na dobrý výsledek připravila kolize soupeřů hned v první zatáčce. Pětadvacetiletý český reprezentant musel prakticky zastavit, propadl se na konec pořadí a dojel osmnáctý. Na poslední bodovanou pozici ztratil 14 sekund.

Pro výhru si dnes dojel Redding, který opět bojoval o první místo s Turkem Toprakem Razgatliogluem a tentokrát z toho vyšel vítězně. Třetí byl Rea, jehož náskok v čele průběžného pořadí MS se smrskl na tři body. Před premiérou superbiků v Mostě měl přitom šestinásobný světový šampion na Razgatlioglua náskok 37 bodů.

Životní víkend prožil v domácím prostředí König, který byl v sobotu třetí a dnes dojel šestý. Poprvé v kariéře se dostal v průběhu závodu MS i do čela. "Moc jsem si to užíval. Byl jsem vpředu a v klidu jsem byl schopný jet se špičkou. Ze šestého místa jsem trochu zklamaný, i když před víkendem bych ho bral hodně. Celkově je to víkend nad očekávání," řekl König, jenž se v průběžném pořadí posunul na 13. místo.

Na bodované pozice se dnes prosadil i Petr Svoboda, který byl dvanáctý. V silnější kategorii Supersport 600 dojel čtrnáctý Ondřej Vostatek a získal premiérové dva body.

Výsledky mistrovství světa superbiků v Mostě

Sprint: 1. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) 15:28,861, 2. Redding (Brit./Ducati) -0,496, 3. Rea (Brit./Kawasaki) -1,384, ...Hanika (ČR/Yamaha) nedokončil.

Druhá jízda: 1. Redding 34:06,298, 2. Razgatlioglu -3,587, 3. Rea -12,460, ...18. Hanika -1:08,662.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 13 dílů): 1. Rea 266, 2. Razgatlioglu 263, 3. Redding 216.

Supersport 600: 1. Aegerter (Švýc./Yamaha) 30:31,673, ...14. Vostatek -39,536, Mrkývka (oba ČR/Yamaha) nedokončil.

Průběžné pořadí MS: 1. Aegerter 207, ...31. Vostatek 2.

Supersport 300: 1. Buis (Niz./Kawasaki) 25:16,306, ...6. König (ČR/Kawasaki) -1,212, 12. Svoboda (ČR/Yamaha) -16,804, 34 . Feigl -21,485, Červenka (oba ČR/Kawasaki) nedokončil.

Průběžné pořadí MS: 1. Huertas (Šp./Kawasaki) 129, ...13. König 37, 26. Svoboda 7.