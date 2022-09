Handelsblatt: Regulace cen plynu v Německu by mohla stát až 24 miliard eur

Berlín - Stanovení maximálních cen plynu by německý rozpočet stálo 15 až 24 miliard eur (až 592 miliard Kč). S odvoláním na vládní zdroje to dnes napsal deník Handelsblatt. Sociální demokratka (SPD) Katja Mastová z vedení poslanecké frakce strany přitom v tomto týdnu hovořila o částce převyšující 100 miliard eur.

To, jak by mohla regulace cen plynu v Německu vypadat, zatím není jasné. Německá vláda nicméně ujistila, že pracuje na celkovém řešení stabilizace cen energií a energetického trhu. Otázce cenové brzdy se v Německu věnuje expertní komise, která by podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) měla konkrétní návrhy předložit do konce října.

O řízené úpravě cen v posledních dnech hovoří nejen opozice, ale i členové vlády. Vstřícný je i liberální ministr financí Christian Lindner, který trvá od nadcházejícího roku na dodržování rozpočtové kázně. V nedělním pořadu televize ARD naznačil, že už finanční plán na regulaci cen plynu má, nejdříve ho chce ale projednat s koaličními partnery.

Od soboty v Německu navíc začne platit nový poplatek za obstarání plynu, který zdraží odběratelům tuto energetickou surovinu o 2,4 centu za kilowatthodinu (kWh), což může u domácností činit ročně i stovky eur (tisíce Kč). Očekává se ale, že vláda tento poplatek zruší, neboť ho kritizuje nejen opozice, ale i představitelé vládních stran.

Poplatek, který je prozatím zaveden do dubna 2024 a který by se mohl na zálohách projevit od konce října, má uchránit klíčové dodavatele plynu před insolvencí. Dodavatelé totiž musejí nakupovat dražší plyn z jiných zdrojů, aby nahradili nedostatečné a nejisté zásobování z Ruska.