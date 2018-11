Wolfsburg (Německo) - Německý automobilový koncern Volkswagen plánuje výstavbu nového závodu pro svoji českou značku Škoda mimo Českou republiku. Ve hře jsou mimo jiné některé z východoevropských zemí, například Bulharsko, v úvahu ale připadá i Turecko. Napsal to dnes na svých internetových stránkách list Handelsblatt, který se odvolává na zdroje z koncernu. Dozorčí rada Volkswagenu by o výstavbě závodu mohla rozhodnout už příští týden.

Nová továrna za miliardy eur by neměla být v České republice, protože v této zemi již není dostatek pracovníků. Firma chce podle zdrojů jít více na východ. Mluvčí mladoboleslavské automobilky se podle listu nechtěl ke zprávě vyjadřovat.

Škoda již nemá v České republice dostatečné kapacity a některé její vozy se vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V roce 2014 vyrobila Škoda jeden milion aut, nyní je to už zhruba 1,23 milionu a tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst. Škoda těží hlavně z poptávky po nových modelech SUV a vstoupit chce také do oblasti elektrických vozů, uvedla agentura APA.