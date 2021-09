Hanckovi z atmosféry vytvořené dětmi naběhla husí kůže a bylo mu do pláče

Praha - Za pravděpodobně nejdůležitější gól v kariéře označil obránce Dávid Hancko trefu, kterou rozhodl o výhře fotbalistů Sparty 1:0 ve 2. kole skupiny Evropské ligy proti Rangers. Slovenského reprezentanta nadchla a dojala atmosféra vytvořená dětmi, které se mohly zúčastnit zápasu, přestože na Letnou kvůli trestu za rasismus nesměli přijít dospělí fanoušci. Na stadion dorazilo 10.879 dětí od šesti do 14 let s doprovodem.

"S kluky jsme to probírali i v kabině. Nevím proč, ale bylo to velmi dojemné. Když jsme vyběhli na trávník, naběhla mi husí kůže. Bylo mi až do pláče a pořád trochu je. Nevím, jestli to bylo tou energií. Bylo to něco, co jsem v životě nezažil. Fakt jim musíme poděkovat, že atmosféra už při rozcvičce a během celého zápasu byla vynikající a pozitivní. Věřím, že výkonem a vítězstvím jsme se dětem odvděčili a že na ten večer dlouho nezapomenou," řekl Hancko na tiskové konferenci.

Jedinou branku večera zaznamenal v 29. minutě. "Asi se dá říct, že to byl můj nejdůležitější gól v kariéře, vzhledem k tomu, že to byl rozhodující gól a navíc v Evropské lize. Jsem velmi rád, že se momentálně můžeme o standardní situace opřít. Ve Zlíně jsme z nich dali dva důležité góly a dneska jsme z ní taky skórovali. Velmi mě to těší. Ještě víc mě těší, že jsme doma potvrdili bod s Bröndby, kde jsme sahali po třech bodech. To je to hlavní," uvedl Hancko, jehož tým v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy remizoval v Kodani na hřišti obhájce dánského titulu Bröndby 0:0.

Hancko se prosadil hlavou po rohu Jakuba Peška. "Už při prvním rohu hráč, který z Rangers chodí na bližší tyč, odhlavičkoval balon. Viděl jsem, že hráč, který mě brání, není tak důsledný. Při druhém rohu jsem říkal Pešovi, ať tam jde i Luky Haraslín. Řekl jsem mu, ať to kopne na první tyč, vyšlo to a že to tam takhle zapadlo o tyčku, to bylo trochu štěstí. Věděl jsem, že tam míč může přijít, snažil jsem se to líznout na zadní. Díky bohu to tam padlo," prohlásil třiadvacetiletý rodák z Priviedze.

Po jeho hlavičce se míč odrazil od tyče k hostujícímu brankáři Allanu McGregorovi a krátkou chvíli se pokračovalo ve hře. Přerušena byla až poté, co se rozhodčímu Alimu Palabiyikovi na hodinkách ukázalo, že míč přešel brankovou čáru celým objemem, čemuž Hancko věřil.

"Na mé radosti to bylo vidět. Běžel jsem dál k rohovému praporku. Tím, že jsem byl blízko na úrovni brakové čáry, tak jsem byl přesvědčený, že to zapadlo do brány, i když úplně jistý jsem si nebyl. Potom jsem se podíval na rozhodčího a viděl jsem, že ukazuje, že to je gól. Už jsem to viděl i na videu a je jasné, že to byl gól. To je super," konstatoval Hancko.

Sparta na začátku druhého poločasu nedokázala pojistit náskok a o výhru se strachovala až do konce, přestože od 74. minuty hosté dohrávali bez vyloučeného Glena Kamary. "Směrem dozadu jsme byli velmi zodpovědní navzdory ofenzivní kvalitě Rangers. Může nás mrzet, že v úvodu druhého poločasu jsme neproměnili šance. Mohlo to být klidnější. Možná o to lepší je, že jsme to takto těsně dokázali ubránit a v závěru zavřít," řekl někdejší hráč Žiliny a Fiorentiny.

Na konci týdne čeká Letenské ligové derby s městským rivalem Slavií. "To se uvidí v neděli po zápase, jak je výhra nad Rangers důležitá. Určitě nám to ale dodalo velkou motivaci a ukázalo, že můžeme zvládat těžké zápasy. Ať už duel s Rangers nebo derby. Jsou to evropské zápasy. Věřím, že nikdo nebude mít zdravotní problémy, že se připravíme a zregenerujeme co nejlépe. Bylo by krásné to v neděli potvrdit," uvedl Hancko.