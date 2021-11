Hanáci utnuli sérii tří porážek, porazili hokejisty Vítkovic 2:0

Ostrava - Olomoučtí hokejisté zdolali v souboji 21. extraligového kola Vítkovice 2:0. Hanáci zabrali po třech porážkách v řadě. Ostravané naopak prohráli poprvé po čtyřech vítězných zápasech. Podíl na obou brankách vítězů měl útočník David Krejčí, který úvodní gól sám vstřelil a na druhou branku přihrál Janu Káňovi. Druhou nulu v sezoně uhájil díky 20 zákrokům Jan Lukáš.

Vítkovičtí ohrozili Lukášovu branku v úvodních minutách během přesilové hry, střela Illéše z mezikruží těsně minula levou tyčku a proti dorážce Marosze zasáhl olomoucký brankář betonem. Za zmínku stojí také Káňovo gesto fair play, když odvolal dvouminutový trest signalizovaný po zákroku na něho.

První olomoucká šance přišla také během přesilové hry, Stezka však zasáhl proti Krejčího střele lapačkou. V první třetině byly k vidění šance jen během početních výhod, což v další přesilovce Vítkovic potvrdil Illéš střelou do boční sítě. Úvodní branka padla rovněž během početní výhody. Rašner při hře čtyř proti třem přihrál na levý kruh Krejčímu, který se střelou z první nemýlil a vstřelil svůj desátý gól v olomouckém dresu.

Také v druhé třetině se oba týmy soustředily především na obrannou hru a první šance přišly až po sedmi odehraných minutách. Hostující brankář Stezka zasáhl jak proti pokusu Krejčího, tak proti Strapáčově střele.

Po polovině základní hrací doby byl na pět minut a do konce utkání vyloučen obránce Polák, ale šanci hrát dlouhou pětiminutovou přesilovku vzal domácím brankář Lukáš, který nejdříve zahrál mimo dovolenou zónu a vzápětí přidal trest za nesportovní chování.

V následné hře čtyř proti čtyřem se uvolnil Kucsera a z prostoru mezi kruhy zamířil do horní tyče hostující branky. Olomouc se přesto ještě před koncem druhé třetiny dostala do dvoubrankového vedení. Přesným pokusem do horního rohu Stezkovy branky se po Krejčího přihrávce zapsal mezi střelce Káňa.

Na začátku třetí třetiny musel Lukáš zasahovat proti střele Bernovského, pokusy Kocha a Hrušky pak prolétly jen těsně vedle branky. Hostující brankář naopak pokryl zakončení Buriana při přečíslení dvou proti jednomu i zakončení Koloucha z mezikruží. Poté se zkoušeli tlačit před branku hostující Illéš a domácí Klimek, ani jednomu se však zakončit nepodařilo.

Vítkovice mohly snížit v přesilové hře, kdy Maroszova teč skončila jen těsně vedle tyče Lukášovy branky. Důležitý zákrok si pak olomoucký brankář připsal dvě minuty před koncem základní hrací doby proti pohotové střele Fridricha z mezikruží. Také díky tomu Lukáš vychytal druhé čisté konto v této sezoně.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Krejčí (Rašner, J. Káňa II), 39. J. Káňa II (Krejčí). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4, navíc R. Polák (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4043.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Groch, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Kucsera, J. Knotek, V. Burian - Olesz, Kolouch, Strapáč - Klimek, Nahodil, Kusko - Kunc. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjev, Plášil, Galvinš, J. Stehlík, Koch, L. Kovář - R. Bondra, Dej, M. Kalus - Illéš, J. Hruška, Svačina - Fridrich, Marosz, Lednický - Krejsa, L. Krenželok, Bernovský. Trenér: Holaň.