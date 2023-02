Hamzu potěšil v Oberhofu český potenciál, cílí na domácí MS v roce 2024

Oberhof (Německo) - Přestože čeští biatlonisté vyšli na mistrovství světa v Oberhofu medailově naprázdno, podle prezidenta svazu Jiřího Hamzy ukázali velký posun dopředu a potenciál. Potěšily jej hlavně výsledky v týmových soutěžích a nástup mladých závodníků, kteří si vylepšovali osobní maxima a jsou příslibem i pro světový šampionát v příštím roce v Novém Městě na Moravě. Na Vysočině se uskuteční za dva týdny také Světový pohár a Hamza českým novinářům řekl, že přípravy běží podle plánu.

"Medaile tomu chybí, ale myslím, že naše výsledky ve štafetách napovídají, kde jsou možnosti našeho družstva. Hlavně v mužské kategorii je ten progres obrovský. Nejdůležitější je, že běháme podstatně lépe než dřív. Až doladíme střelbu, myslím, že můžeme být dost optimističtí," řekl Hamza.

Štafeta mužů atakovala v Oberhofu medaile, ještě před závěrečným úsekem vedla. Po nepovedeném finiši Jonáše Marečka, který musel na dvě trestná kola, skončila čtvrtá. Češi byli také pátí ve smíšené štafetě a sedmí ve štafetě žen.

"Pokud si vezmeme, že ta generace bude dospívat, je tam potenciál. V klučičí kategorii máme sedm, osm závodníků, kteří mohou během velmi krátké doby nakouknout do světové špičky. Myslím, že přestavba týmu je dokončena a Tomáš Mikyska nebo Jonáš do toho vpluli přirozeným způsobem. Po běžecké stránce jsme také jeli spoustu závodů srovnatelně se Švédy nebo Francouzi. To v minulých letech nebylo," uvedl Hamza.

Maxima si vylepšili na šampionátu debutanti Tomáš Mikyska (23), který byl ve vytrvalostním závodu a závodu s hromadným startem čtrnáctý nebo Tereza Voborníková (22), jež skončila ve stíhacím závodu sedmá. Nejlepší individuální výsledek zařídila Markéta Davidová, pátá v závodu s hromadným startem. "Pořád je co zlepšovat, ale věřím, že to jde správným směrem a nová generace ukázala, že má obrovský potenciál " řekl Hamza.

Biatlonové závody se nyní přesunou do Nového Města na Moravě, kde se od 2. do 5. března uskuteční Světový pohár. Na programu budou sprinty, stíhací závody a štafety smíšených týmů. Podle Hamzy jdou přípravy podle plánu. "Sobota je vyprodaná a neděle téměř také. Na čtvrtek a pátek jsou ještě lístky k dispozici," uvedl. Měnily se také vstupenky ze Světových pohárů z let 2020 a 2021, které byly ovlivněné pandemií covidu-19.

Před mistrovstvím světa v příštím roce se upravuje areál Vysočina Arény. "Máme nové přemostění a tratě by už měly být stejné jako na MS. V tom je výrazná změna," řekl Hamza. Kapacita tribun bude kvůli úpravám o dva tisíce míst menší než v minulých letech. "Nemáme jinou možnost. Příští rok se vrátíme zpátky, ale teď musíme trošku experimentovat," podotkl prezident Českého biatlonu.

Navzdory počasí by měli mít organizátoři i dostatek sněhu. "Všechno bude připravené, jak má být," uvedl Hamza.