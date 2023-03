Hamza věří v úspěšnou generálku před MS, očekává až 80 tisíc fanoušků

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza věří, že Světový pohár v Novém Městě na Moravě bude úspěšnou generálkou před mistrovstvím světa, které se ve Vysočina Aréně uskuteční příští rok. Po třech podnicích v letech 2020 a 2021, jež se konaly kvůli protikoronavirovým opatřením před prázdnými tribunami, doufá v návštěvu mezi 70 a 80 tisíci fanoušků. Novinářům řekl, že největší zájem je o sobotní závody, mezi nimiž obdrží ženská štafeta dodatečně bronzové olympijské medaile ze Soči.

"Víkend bude úplně narvaný a v sobotu bychom to tu potřebovali nafouknout. Ve čtvrtek a pátek bude plný stadion, ale tratě určitě komplet vyprodané nebudou. Myslím, že bychom se mohli na konci dostat na nějakých 70 nebo 80 tisíc lidí," uvedl Hamza. Program začne dnes odpoledne mužským sprintem.

Areál prochází před pořádáním mistrovství světa úpravami. Tribuny na stadionu pojmou místo šestnácti tisíc o dva tisíce diváků méně. V příštím roce by ale už měly mít kapacitu 17 tisíc. Maximální návštěva by nyní v jeden den mohla s fanoušky podél tratě činit 20 až 25 tisíc. "Je to generálka před šampionátem v rozestavěném baráku. Doufám ale, že naši závoďáci zajedou hezké výsledky a bude to dobrá pozvánka na příští rok," řekl Hamza.

Pořadatelé museli rovněž fanouškům měnit vstupenky ze sezon 2020 a 2021, kdy se závody uskutečnily kvůli pandemii covidu-19 před prázdnými tribunami. "To byly smutné roky, co jsme tu předtím viděli. Ztráty dolikvidujeme až letos a vstupenky se mohly vyměňovat do tohoto týdne. Je tam pořád spousta proměnných a snad lidé přijdou. Když se člověk dívá na mistrovství světa v běžeckém lyžování v Planici, tak to není už tak jednoduché, jak to bývalo dřív," uvedl a poděkoval i fanouškům, kteří vstupné vracet nechtěli. Podle Hamzy šlo zhruba o čtyři miliony korun.

Komplikací byl pro hostitele i nárůst cen nákladů. Zatímco v posledním předcovidovém SP v roce 2018 činil rozpočet 63 milionů, nyní se podle Hamzy pohybuje mezi 80 a 85 miliony. "Snažíme se šetřit tam, kde je to nejméně viditelné a změny jsou efektivní. Zároveň ale chceme držet nějakou kvalitu, protože ten punc pak nevrátíte. Elektřina, doprava nebo jídlo prostě letí nahoru," řekl Hamza. "Když jídlo zdraží o 30, 40 procent, tak to v rozpočtu o pár milionů naskočí. Nastříkání sněhu nás stálo tři až čtyři miliony, nyní to bude 10 až 15. Musíme se s tím směrem k mistrovství světa poprat. Tenkrát byl rozpočet, tuším, 192 milionů a dnes už jsme na 260," uvedl místopředseda Mezinárodní biatlonové unie.

Do mistrovství světa nastanou i další změny. Vedle tribun se bude kompletně měnit osvětlení na stadionu a trati, natáhnou se optické kabely a bude se rozšiřovat zázemí s buňkami. Lístky na šampionát se začnou prodávat v dubnu či květnu. "Čeká nás toho ještě poměrně hodně. Mělo by to ale být postavené tak, aby se do toho dalších patnáct, dvacet let nemuselo sahat a mohli jsme tu pořádat soutěže ve všech možných sportech," doplnil Hamza.

V sobotu se bude podílet se šéfem Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem na slavnostním ceremoniálu, při němž Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová a Eva Puskarčíková obdrží bronzové olympijské medaile ze štafety v Soči. České reprezentantky skončily v roce 2014 při vítězství Ukrajiny čtvrté, původně druhé Rusky ale byly později diskvalifikovány kvůli dopingu.

"Myslím, že to bude odměna. Konečně je zase uvidíme všechny pohromadě, devět let je dlouhá doba. Hodnotu to samozřejmě ztrácí, ale pro holky je kompenzace alespoň to, že to budou mít před plným barákem," uvedl Hamza.