Hamza neskrývá, že biatlonistům olympiáda nevyšla, dál věří Davidové a rafanům

Čang-ťia-kchou (Čína) - Po dvou úspěšných olympiádách vyšli biatlonisté na hrách pod pěti kruhy medailově naprázdno. Šéf českého svazu Jiří Hamza neskrýval, že se od jeho svěřenců čekalo víc a že je potřeba situaci řešit. Zvláště proto, že by si přál, aby Češi za dva roky uspěli v Novém Městě na Moravě na mistrovství světa.

Ve vysokohorském a mrazivé areálu Čang-ťia-kchou útočila Markéta Davidová dvakrát na stupně vítězů. Ve vytrvalostním závodu přišla o zlato po posledním výstřelu a v závěrečném závodu s hromadným startem nakonec měla "bramborovou" medaili. Muži byli od předních příček daleko a nejhůře dopadli ve štafetě, v které byli dojeti a staženi rozhodčími.

"Markéta zajela úžasné výsledky, ale jinak máme nad čím přemýšlet, máme co analyzovat. Nemyslím si, že by to byl úplný průšvih, ale žádná sláva to taky nebyla," hodnotil Hamza před novináři. "Minulé dvě olympiády nám to vyšlo, teď nám to zkrátka nevyšlo. Zvykli jme si na něco jiného. Potenciál byl určitě větší. Nemá smysl se před tím skrývat," uvedl.

Na hrách v Soči 2014 se biatlonisté zaskvěli pěti medailemi a šestou získala dodatečně štafeta žen. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu vybojovali ve sprintech dva cenné kovy.

Deset minut po posledním závodu na olympiádě v Pekingu nechtěl dělat Hamza závěry. "Na to je brzo, ale byla by chyba, kdybychom si lhali do vlastní kapsy, že je všechno v pořádku. Ale nejsme hokej ani fotbal, abychom mohli vyhazovat trenéry, v uvozovkách maséry, realizační týmy, tak to není. Ale cítím spoluzodpovědnost. Asi ne úplně všechno děláme dobře," pronesl Hamza. Šéf svazu také uvedl, že nechce nikoho odvolávat. "Vyhazovat, ale zamyslet se nad tím zkrátka musíme."

Do konce sezony mají biatlonisté před sebou ještě tři díly Světového poháru. A do konce dubna musí být jasno o trenérech a realizačních týmech. U žen by Hamza rád dál viděl Nora Egila Gjelanda. "S Egilem budu mluvit o tom, aby zůstal. To říkám otevřeně," řekl Hamza. Muže vede a zároveň je šéftrenérem Ondřej Rybář. "S Ondrou je trošku jiný příběh. Odborníků zase tolik není. Je logické, že jsme neuspěli a musíme si to rozebrat s Ondrou," řekl Hamza.

Obměna přijde v servisním týmu. S lyžemi měli biatlonisté problémy opakovaně. "Je vidět, že to nebylo dobré. Ale není to vina servisáků, všichni jsme na jedné lodi. Nechtěl bych někoho shazovat. Ode mě počínaje až po konec je potřeba říct, že jsme čekali víc, že jsme to nezvládli. Když jsme se uměli hřát na úspěchu, tak si musíme umět přiznat neúspěch," řekl Hamza.

Rozšířit mužský tým může Michael Málek, který stojí u nadějných juniorů. "Michal je jeden z lidí, kteří tomu můžou pomoct, stejně jako další čeští trenéři. Určitě i v servisu a v tomhle se budeme dívat i do ciziny," přemýšlel Hamza. Věří, že právě silná generace juniorů může pomoci. "Jsou to rafani, je to jiná generace, ale potenciál je tam obrovský. Musíme umět zprocesovat přechod mezi seniory, což není ve vytrvalostním sportu úplně jednoduché," řekl.

Dalším cílem biatlonistů bude světový šampionát na Vysočině. "Musíme v sobě najít pokoru a tlačit káru a makat, protože tam budou očekávání ještě větší a moc času nemáme. Biatlon je vytrvalostní a tady se za týden nebo za rok nic neudělá," podotkl Hamza. Podle něj by dál měla český tým táhnout Davidová. "Markéta má všechno před sebou," věří.