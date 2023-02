Hamza ani Krčmář s Fourcadem nesouhlasí, jsou proti návratu Rusů do soutěží

Oberhof (Německo) - Prezident českého biatlonového svazu Jiří Hamza a reprezentant Michal Krčmář odmítají návrat ruských či běloruských sportovců do mezinárodních soutěží. V rozhovoru s českými médii projevili nesouhlas s vyjádřením bývalé hvězdy Martina Fourcadea, který by podpořil účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách 2024 v neutrálních barvách. Krčmář francouzskému závodníkovi rozumí, že se chtěl zastat sportovců, kteří se bojí kvůli válce na Ukrajině vymezit, nadále ale s Hamzou vyzývá k prosazování současných restrikcí.

"Z mého pohledu je to absolutně no comment. Měli jsme v pondělí zasedání a byli překvapení z toho, co vylezlo. Beru to tak, že se Martin vyjádřil jako zástupce sportovců v olympijském výboru, a absolutně s tím nesouhlasím. Hrozně mě to překvapilo v negativním slova smyslu. Jde to proti tomu, jakou politiku razíme jako IBU," řekl Hamza, který je místopředsedou Mezinárodní biatlonové unie (IBU).

Stejný názor má i Krčmář. "V tuhle chvíli není prostor pro nějaké benevolence. Když Rusové umí být v tomhle přístupu tvrdí, tak my musíme umět být tvrdí i v tom opačném," uvedl stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu. Pokud by viděl z ruské strany určitou snahu nebo shledal, že sportovní svět chce jít jinou cestou, je ochotný hledat varianty. To se ale neděje. "Naopak je tu spousta ruských atletů, kterým to nevadí a kteří se staví na stranu toho, že je to správná věc," uvedl Krčmář.

Fourcadea ale za jeho postoj neodsuzuje. Podle něj se chtěl pětinásobný olympijský šampion a sedminásobný vítěz Světového poháru zastat ruských sportovců, kteří se bojí vyjádřit názor. "Martina za ty roky znám a vím, jaký je to člověk. Dokážu pochopit, za koho bojuje. Podle mě bojuje za lidi, kteří se bojí vyjít s názorem. Ne sto procent Ruska s tím souhlasí a všichni by se neměli házet do jednoho pytle," uvedl Krčmář.

Za příklad dával i Ukrajince Dmitrije Pidručného, který po začátku ruské invaze na Ukrajinu dostal plno podpůrných zpráv od ruských sportovců. Ti se ale bojí projevit veřejně. "Na tohle, myslím, Martin naráží. Neviděl bych to jako červený hadr, aby se všichni sesypali na Martina. Na druhou stranu ale ještě není prostor, aby se dělaly ústupky," konstatoval Krčmář.

Fourcade v minulosti tvrdě bojoval proti dopingu, kvůli čemuž se dostal do sporu i s ruskými biatlonisty. Na mistrovství světa 2017 odmítl podat ruku Alexanderu Loginovovi, kterému tehdy vypršel trest za užívání látky EPO.

"Martina jsem tu před pár dny viděl a myslím, že už tu teď není. Chtěl bych se ho na to zeptat. Je to jeho názor a my mu ho samozřejmě nemůžeme upřít, ale myslím, že je to špatně," řekl Hamza.

Fourcade, jenž zasedá v komisi sportovců MOV a předsedá komisi sportovců při organizačním výboru OH 2024, se podle Krčmáře dostal do pozice diplomata a hledá diplomatické řešení. "On to i sám říká, že má hájit práva všech sportovců a tenhle pocit nyní nemá. Že tu ruskou a běloruskou stranu opomíjí. Vidím v tom jeho diplomatický krok. Sám zmiňuje, že není proruský propagandista. Zopakuju ale, že musíme stát za tím, co je teď," prohlásil Krčmář.

Podle Hamzy je Fourcadeův názor v biatlonové komunitě ojedinělý. "Celý biatlon je v tom konzistentní. Jestliže starostka Paříže řekne, že tam Rusy nechce, a Martin řekne, že ano, tak to samozřejmě není dobře. Byť je to náš nejlepší sportovec, nemyslím, že je to dobrý signál, když jedeme takovouto dvojakou politiku. Myslím, že je to jeho postoj z pozice člena komise sportovců, a takhle to beru. Není to ale stanovisko biatlonu," uvedl Hamza.

IBU vyloučila ruské a běloruské závodníky z mezinárodních závodů biatlonového Světového poháru již v březnu, pár týdnů po začátku invaze. Novou sezona odstartovala rovněž bez nich. "Naše stanovisko je tvrdé a bude tvrdé. Tohle (Fourcadeovo vyjádření) určitě není stanovisko biatlonu. Máme silný mandát, kdy 39 hlasů ze 45 bylo pro vyloučení Rusů, a board má kompetenci to změnit jen v případě, že se něco změní na bojišti. Mám Martina rád, ale toto mi přijde absolutně mimo," dodal Hamza.