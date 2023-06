Hampl: Důchodový systém je beze změn neudržitelný pro budoucí důchodce

Praha - Současný důchodový systém je beze změn, které vláda předložila Sněmovně, v každém případě neudržitelný pro ty, kteří do důchodu půjdou v budoucnu. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl předseda Národní rozpočtové rady a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Mojmír Hampl. Všechny návrhy úpravy důchodového systému, které vláda předložila a předloží Sněmovně, jsou podle něj schopny vymazat z deficitu důchodového účtu po 30. letech tohoto století více než polovinu.

"Pokud se uskuteční všechny navržené změny, a poté politici nebudou řadu let do systému zasahovat, máme velkou šanci mít systém udržitelnější," uvedl Hampl. Systém by podle něj neměl být udržitelný jen pro stávající seniory, ale i ty budoucí. "Jestli si mám vybrat mezi ideálním a nerealizovatelným a kompromisem, který může projít, beru za všech okolností variantu číslo dvě," dodal k ambicióznosti návrhu.

Změny v systému budou postupné a průběžné, doplnila členka NERV Helena Horská. Přijímané změny podle ní míří na období, kdy se schodek důchodového účtu zvýší na pět procent hrubého domácího produktu, což je v současných cenách 350 miliard Kč, jež by v rozpočtu chyběly. Nyní činí schodek účtu zhruba 70 miliard Kč, tedy asi jedno procento HDP, připomněla. "Je absurdní, že máme schodky na důchodovém účtu v situaci, kdy nejsilnější populační ročníky jsou aktivní," dodal Hampl.

Bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance Jana Matesová míní, že v návrzích nejde o ožebračování důchodců, jak to tvrdí opozice. Důchodci jsou podle ní ožebračováni inflací, která jim bere úspory. "Nikdy v historii solidárního důchodového systému nebyl tak vysoký poměr důchodů k průměrné mzdě, jako je dnes," podotkla. Dlouhodobě je podle ní neúnosné, aby poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě překračoval 40 procent. "Nyní je to 50 procent," poznamenala.

Změny, které přinesly letošní úpravy důchodů, jsou podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka pouze parametrické, řekl dnes v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. "Je to záplata, která má zabránit té vlně předčasných důchodů, která byla v minulém roce," dodal. Životní úroveň českých důchodců je podle něj například ve srovnání se Slovenskem dobrá. Poslanec za SPD Jan Síla dnes v pořadu uvedl, že hlavní příčinou deficitu důchodového účtu je inflace, kterou ale vláda neřeší efektivně, dodal.

Sněmovna dala v týdnu šanci zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Předlohu, která obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací důchodů při vyšší inflaci dočasným přídavkem, nyní posoudí sociální výbor. Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok.

Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.