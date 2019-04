Bukurešť/Londýn - Britský ministr financí Philip Hammond věří, že vláda může dosáhnout s opozičními labouristy určité formy dohody, a ukončit tak brexitový pat. Řekl to dnes na okraj neformálního jednání ministrů financí zemí Evropské unie v Bukurešti, uvedla agentura Reuters. Jednání o nalezení kompromisu podle ministra v Londýně stále pokračují. Členka labouristické stínové vlády Diane Abbottová ale tak optimistická není a dnes vyzvala, aby vládní tým ukázal větší flexibilitu a ochotu uzavřít kompromis.

"Jsem optimistický, že s labouristy dosáhneme nějaké formy dohody," uvedl Hammond. Podle něj by si měly vyjednávací týmy vyměnit během dneška "několik dalších dokumentů". Tým premiérky Theresy Mayové podle ministra nešel do jednání s nejsilnější opoziční stranou s žádnými požadavky, ze kterých by nebyl ochoten ustoupit. Ministr Hammond patří k premiérčiným nejbližším spojencům.

Labouristická poslankyně a stínová ministryně vnitra Diane Abbottová dnes ale v rozhovoru s BBC řekla, že by vláda měla ukázat více ochoty ke kompromisu. "Pokud vím, tak na straně vlády nenastal žádný posun v otázce aktuálního pojetí politické deklarace, a to je klíčové," uvedla Abbottová s odkazem na politickou deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií, kterou loni vyjednala s Bruselem premiérka Mayová. Tato deklarace však není přímou součástí "rozvodové" smlouvy, která už byla v parlamentu třikrát odmítnuta. "Vláda asi bude muset ukázat trochu více flexibility, než tomu bylo doposud," dodala stínová ministryně.

Hammond, který patří ve vládě premiérky Mayové k nejvíce proevropským ministrům, v Bukurešti zároveň naznačil, že je optimista, co se týče mimořádného summitu EU. Ten bude ve středu jednat o tom, zda vyhovět žádosti Británie o další odklad brexitu. "Většina kolegů, s nimiž hovořím, souhlasí s tím, že budeme potřebovat delší dobu, abychom tento proces zakončili," řekl ministr financí.

Mayová v úterý překvapivě vyzvala předsedu Labouristické strany Jeremyho Corbyna, aby s ní jednal o nalezení východiska z brexitového patu. Předsedkyně vlády tehdy nicméně vyloučila, že by se jednání mohla vést o loni uzavřené "rozvodové" dohodě. Připustila pouze rozhovory o politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s EU po brexitu.

Ve středu se setkali přímo Mayová s Corbynem a obě strany rozhovory označily za konstruktivní. Jejich týmy pak jednání vedly už bez nich i ve čtvrtek a v pátek. V pátek pak předsedkyně vlády požádala v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi o druhý odklad brexitu, tentokrát do 30. června.

Na základě současného stavu by měla Británie unii opustit už v pátek 12. dubna, tedy za šest dní. Pokud by nedostala odklad, odešla by z evropského bloku bez dohody, což by podle mnohých způsobilo v zemi chaos.

Pokud budou premiéři a prezidenti zemí evropské sedmadvacítky s odkladem brexitu souhlasit a nový termín bude po 22. květnu, bude se muset Spojené království účastnit voleb do Evropského parlamentu. To se nelíbí řadě konzervativců. Například podle jednoho z níže postavených členů britské vlády Nadhima Zahawiho by byly volby pro Konzervativní stranu "dopisem na rozloučenou před sebevraždou".