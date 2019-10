Hamiltonovi zisk dalšího titulu v F1 zajistí osmé místo v USA

Austin (USA) - S jednou rukou na poháru pro mistra světa odstartuje Lewis Hamilton do nedělní Velké ceny USA formule 1. Jezdci Mercedesu šestý titul zajistí i osmé místo, ale pokud jeho jediný rival a týmový kolega Valtteri Bottas nezvítězí, bude moci slavit bez ohledu na vlastní umístění.

Hamilton však do Austinu přijede s myšlenkami na vítězství, protože v Americe se mu daří. Čtyřiatřicetiletý Brit vyhrál šest z posledních osmi závodů v USA. Poprvé uspěl ještě na okruhu v Indianapolisu, zbývajících pět triumfů už zaznamenal na trati v Texasu, kde až loni jeho čtyřletou nadvládu ukončil Kimi Räikkönen.

Hamilton by navíc chtěl stylově oslavit šestý titul mistra světa, což by se mu po rekordním sedminásobném šampionovi Michaelu Schumacherovi povedlo jako teprve druhému pilotovi v historii. "Okruh je skvělý, daří se mi tam, takže se těším a uvidíme, jestli se nám to povede," uvedl pilot Mercedesu.

Hamilton má tři závody před koncem seriálu na prvním místě průběžného pořadí na kontě 263 bodů a před Bottasem vede o 74 bodů. Hamiltonovi tak titul zajistí i osmé místo, protože v případě rovnosti bodů by v jeho prospěch rozhodlo deset vítězných Velkých cen.

Pokud by navíc britský jezdec v Texasu zvítězil, připsal by si 84. úspěch v kariéře a přiblížil by se i dalšímu Schumacherovu rekordu. Slavný německý pilot má na prvním místě historického pořadí 91 prvenství, třetí je s 53 vítěznými Velkými cenami Sebastian Vettel z Ferrari.

Právě italská stáj přijede do USA s jasným cílem napravit nepovedená vystoupení z posledních závodů. Ferrari totiž ovládlo šest kvalifikací za sebou, v posledních dvou Velkých cenách dokonce oba jeho vozy stály v první řadě, ale poslední tři závody vyhrál Mercedes.

"Šest pole position za sebou jsme proměnili jen ve tři vítězství, přitom jsme z toho měli vytěžit mnohem víc," řekl šéf Ferrari Mattia Binoto. Italská stáj zásluhou Räikkönena ovládla loňský závod v Austinu, ale finský pilot nyní závodí za stáj Alfa Romeo.

Na vítězství, které v Americe dosud vždy patřilo vítězi nebo druhému jezdci kvalifikace, bude pomýšlet i Max Verstappen. Pilotovi Red Bullu nevyšel minulý závod v Mexiku, kde ho o pole position připravil trest a v závodě poté skončil až šestý. Další motivací pro něj bude i start v jubilejním 100. závodě ve formuli 1.

Program Velké ceny USA odstartují páteční tréninky, kvalifikace je na programu v sobotu od 22 hodin SEČ. Nedělní závod odstartuje o hodinu dříve.

Charakteristika okruhu v Austinu: Délka okruhu: 5,516 km Délka závodu: 56 kol - 308,405 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 11 Počet odjetých Velkých cen: 7 Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (Brit.) 5 - Mercedes 4 Nejvíce pole position: Sebastian Vettel (Něm.), Nico Rosberg (Něm./Mercedes), Lewis Hamilton všichni 2 - Mercedes 4 Nejrychlejší kolo v závodu: 2018 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes) 1:37,392 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2018 - Lewis Hamilton 1:32,237 Nejrychlejší závod: 2017 - Lewis Hamilton 1:33:50,991 Vítězové předchozích závodů: 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Lewis Hamilton, 2016 - Lewis Hamilton, 2017 - Lewis Hamilton, 2018 - Kimi Räikkonen (Fin./Ferrari)