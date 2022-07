Hamiltonovi se nelíbilo, že fanoušci ve Spielbergu oslavovali jeho nehodu

Spielberg (Rakousko) - Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton si postěžoval na fanoušky na Velké ceně Rakouska. Britskému pilotovi se nelíbilo, že se radovali a slavili, když v pátek havaroval.

Sedmatřicetiletý Hamilton boural v kvalifikaci na dnešní sprint, ve kterém obsadil osmé místo. "Při nehodě jsem měl jiné starosti, ale slyšel jsem to potom," citovala Hamiltona agentura Reuters.

"Je neuvěřitelné, že udělali něco takového. Všichni ví, jak je náš sport nebezpečný. Absolutně s tím nesouhlasím. Jezdec může skončit v nemocnici a oni budou slavit?" přidal pilot stáje Mercedes.

"Nikdy byste se neměli radovat z cizího neštěstí nebo zranění. Nemělo se to dít v Silverstonu a nemělo se to stát tady," připomněl Hamilton, že při Velké ceně Británie byl terčem domácích fanoušků Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřiadvacetiletý nizozemský pilot u nich není v oblibě poté, co v kontroverzním závěru minulé sezony připravil Hamiltona o titul. Ve Spielbergu je naopak populárnější jezdec rakouské stáje Red Bull.