Hamiltona závody bez diváků nelákají, ale je to lepší než nic

Brackley (Británie) - Mistr světa formule 1 Lewis Hamilton se nemůže dočkat návratu na závodní dráhu, přesto k uvažovanému začátku šampionátu na začátku července v Rakousku vzhlíží se smíšenými pocity. Nejen ve Spielbergu, ale i v dalších závodech v Evropě včetně jeho domácí Grand Prix v Silverstonu by se totiž nejméně do září určitě jelo bez přítomnosti diváků. A to si britský pilot Mercedesu příliš nedokáže představit. Je ale připraven se s tím naučit žít, protože především postrádá souboje na trati.

"Závody jsou závody, strašně mi to chybí. Ale nevím, jak napínavé to bude pro diváky u televizí. Každopádně je to lepší než nic," konstatoval Hamilton ve videorozhovoru zveřejněném jeho týmem. "Vyvolává to ve mně pocit prázdnoty, protože diváci dělají závody. Kdekoliv na světě platí, že čím víc fanoušků, tím lepší atmosféra. Takhle tam bude velmi pusto," dodal pětatřicetiletý Hamilton.

Konání závodů před prázdným hledištěm přirovnal k testování. I při něm ale obvykle dorazí k okruhu (v Barceloně) alespoň nějací příznivci. "Bude to možná i horší než takový testovací den. Teď v publiku nebude vůbec nikdo a člověk uvidí ta prázdná místa, až pojede," uvedl šestinásobný světový šampion.

A i samotná první Velká cena, až a pokud se pojede, bude pro piloty představovat spíše testovací závod. Naposledy se jelo o body 1. prosince a v červenci už uplynou čtyři měsíce od doby, kdy mohli v monopostech reálně testovat na okruzích. "Nikdo z nás doteď neměl příležitost předvést potenciál našich aut. A já se na to těším," řekl Hamilton.