Hamilton zůstává favoritem na titul, říká před sezonou F1 Enge

Praha - Britský pilot Mercedesu Lewis Hamilton bude podle Tomáše Engeho i v letošní sezoně formule 1 největším favoritem na titul. Sedminásobnému mistrovi světa sice nevyšly březnové předsezonní testy, jediný Čech, který kdy závodil v prestižním seriálu ale věří, že šestatřicetiletý jezdec má k dispozici veškeré zázemí, aby byl o víkendu v úvodním závodě v Bahrajnu opět nejrychlejší. Případným osmým titulem by se Hamilton osamostatnil v čele historického žebříku od Michaela Schumachera.

"Je třeba si říct, že to bylo pouze první a jediné testování, které měly týmy k dispozici. Nepamatuji si, že by bylo někdy tak málo prostoru na trénink jako teď. Věřím ale, že stáje jako Mercedes přijedou zpět do Sáchiru v silnější formě. Takto špičkové týmy dokážou na problém reagovat velice rychle i za cenu toho, že pracují non stop až do závodu. Testy nám sice něco naznačily, ale závěry bych z nich určitě nedělal," uvedl Enge v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Zatímco ještě před deseti lety měly týmy před sezonou k dispozici 15 tréninkových dní, nyní byly v Bahrajnu možné jen tři. A přestože v nich Hamilton zajel postupně jen 10., 15. a pátý čas, i tak na něj bude v sezoně upřena hlavní pozornost. V minulém roce již překonal legendárního Schumachera v počtu výher (95:91) či pódií (165:155) a poté, co v únoru prodloužil smlouvu s Mercedesem, zaútočí na osmý titul v kariéře.

"Z mého pohledu zůstává hlavním favoritem. Nadále má status nepsané týmové jedničky a bude dělat vše pro to, aby ten titul získal, než přijdou za rok nové a radikálně změněné vozy. Ty mohou přinést stejný přerod, jako když skončila po roce 2013 éra Red Bullu," uvedl Enge. "Pokud se to tedy Hamiltonovi povede, stal by se nejúspěšnějším pilotem všech dob. Vím, že srovnávání se Schumacherem není na místě, jelikož oba závodili v jiné době, s jiný soupeři a vozy, ale v tom žebříčku by prostě byl s osmým titulem tak jako tak nejvýše," doplnil aktér tří závodů MS.

Hlavním konkurentem, který by měl Britovi zkřížit cestu, je Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Třetí muž minulé sezony zajel v testech dva ze tří nejrychlejších časů a po boku bude mít i dalšího ambiciózního parťáka Sergia Péreze. "Uvidíme, jak na tom bude Ferrari, McLaren nebo Alpha Tauri, ale je pravda, že Verstappen má již právo na to získávat tituly. Vyjezdil se, je chytřejší, rychlejší a nedělá zbytečné kolize. Myslím, že jezdecky je už na stejné úrovni jako Hamilton, ne-li výš," míní Enge.

Vedle boje o titul nová sezona slibuje i další příběhy, jako je působení Sebastiana Vettela v novém týmu Aston Martin, návrat dvojnásobného šampiona Fernanda Alonsa do Renaultu či debut Micka Schumachera, který pojede za tým Haas. "Věřím, že by se mohlo teoreticky i více předjíždět. Vozy mají mít v zadní části o deset procent méně přítlaku, na což se bude muset v rámci vybalancování reagovat i vepředu. Špičkoví konstruktéři už ale říkají, že bude jen otázkou pár závodů, než ten přítlak získají jinými způsoby zpět," řekl Enge, který se těší na předposlední závod sezony v Saúdské Arábii, jež bude v kalendáři poprvé. "Říkají o něm, že by to měl být nejrychlejší městský okruh, který se kdy postavil, takže jsem zvědavý. Snad nám tedy situace kolem koronaviru tu sezonu nezkrátí a přál bych si, abychom měli bitvu o titul do posledního závodu," dodal aktuální jezdec týmu Buggyra Racing, s nímž letos startoval na Rallye Dakar.