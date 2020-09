Hamilton zaútočí v Soči na Schumacherův rekord z pole position

Soči (Rusko) - Kvalifikaci na Velkou cenu Ruska vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Britský pilot tak bude v neděli v olympijském Soči útočit na 91. vítězství ve formuli 1, kterým by vyrovnal rekord Michaela Schumachera, z pole position.

Šestinásobný mistr světa Hamilton vyhrál 96. kvalifikaci v kariéře a osmou v sezoně. Ve zbývajících dvou byl nejrychlejší jeho týmový kolega Valtteri Bottas, jenž se dnes musel spokojit s třetí příčkou. Mezi mistrovské mercedesy se vklínil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, který za Hamiltonem zaostal 563 tisícin sekundy.

"Pole position je dobrá, ale v Soči také zároveň špatná. Ostatní budou na rovince po startu hodně dlouho ve větrném zákrytu," řekl Hamilton, jenž se navzdory jasnému vítězství nevyhnul v kvalifikaci nervózním chvílím.

Kvalifikace totiž musela být zastavena po nehodě čtyřnásobného světového šampiona Sebastiana Vettela. Německý pilot dvě minuty před koncem druhé části nezvládl výjezd z pravotočivé zatáčky, dostal hodiny a rozbil své ferrari o bariéru.

Hamilton v té době neměl zajetý čas potřebný k postupu do třetí kvalifikační fáze a po restartu měl co dělat, aby stihl vjezd do svého rychlého kola. "Byla to asi nejtěžší kvalifikace, na kterou si pamatuju," oddechl si pětatřicetiletý Brit poté, co zvládl postoupit do třetí části a v ní už dominoval.

Třiatřicetiletý Vettel nehodou pokračoval v trápení ve své poslední a nevydařené sezoně ve Ferrari, do závodu odstartuje až z patnácté pozice. O mnoho lépe se nevedlo ani jeho monackému týmovému kolegovi Charlesi Leclercovi, jenž nepostoupil do třetí kvalifikační fáze a bude na roštu jedenáctý.

"Jsem v pořádku," řekl Vettel poté, co vylezl nezraněný z poničeného vozu. "Věděl jsem, že musím výrazně vylepšit čas, a zkusil jsem do toho jít s větším rizikem. Přitom jsem udělal chybu a ztratil nad autem kontrolu," řekl německý pilot, jenž bude v příští sezoně jezdit za Aston Martin, nynější Racing Point.

Desátá Grand Prix sedmnáctidílné sezony startuje v neděli ve 13:10 SELČ. Poprvé v letošním ročníku je na tribunách výrazné množství fanoušků. Organizátoři pustili do olympijského areálu z roku 2014 zhruba 30 tisíc lidí. "Fanoušci mi hrozně chyběli, je skvělé jich tu vidět tolik. Snad nosí všichni roušky," řekl Hamilton.

Kvalifikace na Velkou cenu Ruska, závod MS formule 1 v Soči:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:31,304, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) - 0,563, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,652, 4. Pérez (Mex./Racing Point) -1,013, 5. Ricciardo (Austr./Renault) -1,060, 6. Sainz (Šp./McLaren) -1,246, 7. Ocon (Fr./Renault) -1,320, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,543, 9. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1,696, 10. Albon (Thaj./Red Bull) -1,704.