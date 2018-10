Mexiko - Lewis Hamilton se v neděli v Mexiku stal popáté mistrem světa formule 1, ale na vyrovnání rekordu Michaela Schumachera, který šampionát ovládl sedmkrát, nemyslí. Ve zbývajících dvou závodech sezony by chtěl napravit dojem z posledních dvou Velkých cen, ve kterých se Mercedesu příliš nedařilo. Sebastian Vettel z Ferrari po Velké ceně Mexika přiznal, že Hamilton byl lepší a titul si zasloužil.

Hamilton si triumf zajistil čtvrtým místem ve Velké ceně Mexika a stal se teprve třetím pilotem, který dosáhl na pět titulů. Třiatřicetiletý britský pilot vyrovnal výkon Juana Manuela Fangia a lepší už je pouze Schumacher. "Nejdřív si musím užít tenhle titul, protože zatím mi to moc nedochází," řekl Hamilton novinářům.

"Samozřejmě si vždycky musíte dávat ty nejvyšší cíle, ale tenhle okamžik už se nebude opakovat, takže myslím jen na to, abych si to užil," dodal. "O tomhle jsem samozřejmě snil, ale ani za milion let by mě nenapadlo, že někdy získám pět titulů mistra světa," prohlásil Hamilton. První titul získal v roce 2008 s McLarenem a další přidal v letech 2014, 2015 a loni s Mercedesem.

Stejně jako před rokem si zajistil titul umístěním mimo stupně vítězů v Mexiku. Proto by chtěl ve zbývajících dvou závodech v Sao Paulu a Abú Zabí opět bojovat o vítězství. "Nic nekončí, chtěl bych dál vyhrávat. Proto musím do garáže, abychom závod zanalyzovali a pak zase začali poctivě pracovat, abychom měli šanci vyhrát v Brazílii," uvedl.

"Mám z titulu samozřejmě obrovskou radost a jsem rád, že už je hotovo, ale na druhou stranu v posledních dvou závodech se nám nedařilo. Také proto jsem si v posledním kole neustále opakoval: Vydrž, vydrž a neudělej nějakou chybu," řekl Hamilton, který před týdnem v USA po sérii čtyř triumfů za sebou skončil třetí.

Přiznal, že po loňském zisku titulu bylo těžké se ještě víc zlepšit, ale nakonec z toho podle něj byl nejlepší rok v kariéře. "Před rokem jsem si říkal: Co ještě můžu vylepšit? Jak zdokonalit fyzičku, jak se víc soustředit, jak ještě lépe využít čas, prostě jak být zase o něco lepší jezdec," uvedl.

"Myslím, že nakonec jsem se zlepšil úplně ve všem. Nevím, jestli je to věkem, ale určitě pomohly zkušenosti. Prostě cítím, že letos jsem předvedl svůj úplně nejlepší výkon," prohlásil Hamilton. Nezapomněl poděkovat celému týmu Mercedesu. "Mám pocit, že bych mohl řídit úplně cokoliv a vymáčknout z auta, co nikdo jiný nedokáže. Ale k tomu musíte mít skvěle připravený vůz a to je výsledek práce celého týmu. A ten náš je skvělý," dodal.

Vettel přiznal, že Hamilton byl lepší a titul si zasloužil

V úvodu sezony to vypadalo, že Sebastian Vettel po jedenácti letech ukončí čekání Ferrari na titul mistra světa, nakonec se stejně jako před rokem musel sklonit před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu. Německý pilot po nedělní Velké ceně Mexika přiznal, že jeho britský rival byl lepší a triumf si zasloužil.

Vettelovi vyšel úvod do sezony a vedl průběžné pořadí, zhruba v polovině šampionátu ale přišla série špatných výsledků a ztrátu už smazat nedokázal. Souboj dvou čtyřnásobných mistrů světa o zápis do historie tak vyhrál Hamilton, který jako teprve třetí pilot získal pět titulů. Vyrovnal výkon Juana Manuela Fangia a lepší už je pouze rekordman Michael Schumacher se sedmi.

"Gratuluji mu, protože si myslím, že v průběhu celé sezony byl lepší než já," řekl novinářům Vettel, jehož teoretické šance na vítězství ukončila Velké cena Mexika. V ní obsadil druhé místo za Maxem Verstappenem z Red Bullu, zatímco Hamilton byl čtvrtý a v průběžném pořadí má dva závody před koncem nesmazatelný náskok 64 bodů.

"Řekl jsem mu, že si to zasloužil a ať si to užije, protože získat pět titulů je něco neuvěřitelného," uvedl Vettel. "A také jsem mu řekl, ať nepolevuje, protože potřebuji, aby v příští sezoně byl zase v nejlepší formě, abych s ním mohl znovu bojovat," přidal Vettel, který šampionát ovládl v letech 2010 až 2013 s Red Bullem.

Jednatřicetiletý pilot přiznal, že ztrátu titulu v dobře rozjeté sezoně nesl velmi těžce. "Už se mi to stalo třikrát a ten okamžik, kdy si uvědomíte, že už jste bez šance není vůbec příjemný," prohlásil. "Myslím, že letos jsme měli dost šancí a některé jsme i využili. Ale ve finále jsme prostě nebyli dost dobří," dodal.