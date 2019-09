Hamilton vyhrál v Rusku a ukončil vítěznou sérii Ferrari

Soči - Velkou cenu Ruska formule 1 vyhrál Lewis Hamilton před týmovým kolegou z Mercedesu Valtterim Bottasem. Vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu a obhájce titulu ukončil nadvládu Ferrari, které ovládlo tři předchozí závody.

Italská stáj přitom dnes na okruhu v Soči závod skvěle rozjela a jejím vozům i díky dobře zvolené týmové režii dlouho patřila první dvě místa. Nakonec se ale Charles Leclerc musel po startu z pole position spokojit jen s třetí příčkou a Sebastiana Vettela vyřadily technické problémy.

"Je to fantastický výsledek, protože byli (Ferrari) od startu velmi rychlí. Už jen držet s nimi krok bylo velmi náročné," řekl Hamilton. "Tohle na závodech všichni milují - můžete vyhrát, i když nemáte nejlepší auto. Viděli jsme, že na ně nemáme, doufali jsme v safety car a ono se to stalo," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff.

Hamilton se po startu z druhého místa propadl na třetí pozici, protože se před něj dostal Vettel. Čtyřnásobný mistr světa se díky týmové režii dokonce posunul až na první příčku, na které si poté dlouho udržoval výrazný náskok před Leclercem.

Vettel vzápětí odmítl pustit monackého pilota zpět před sebe a Leclerc, který odstartoval počtvrté za sebou z pole position a usiloval o třetí vítězství z posledních čtyř závodů, to nesl velmi nelibě. Především proto, že týmová režie ho připravila o vítězství už před týdnem v Singapuru.

"Měli jsme dohodu, že po startu ho (Vettela) pomůžu ve větrném pytli vytáhnout dopředu, abychom na konci rovinky měli první dvě místa," řekl Leclerc. "Co se stalo potom, to nevím. Vždycky budu důvěřovat vedení týmu, ale nejdřív to s ním musím probrat," dodal.

"Měli jsme taktiku, jak se dostat před Lewise. Na něčem jsme se domluvili a myslel jsem, že je všechno jasné," přidal Vettel. "Ještě před startem jsem se s Charlesem bavil, ale možná mi něco ušlo. Víc bych to nechtěl rozebírat, aby to vůči týmu nevyznělo špatně," prohlásil.

K výměně došlo až ve 26. kole, kdy Vettel zajel do boxů a vrátil se na trať čtvrtý těsně za Leclercem. Před dvojicí Ferrari byli v tu chvíli pouze Hamilton a Bottas, kteří na rozdíl od obou pilotů italské stáje ještě nezajeli do boxů pro nové pneumatiky.

Leclerc se ale z vrácené pozice neradoval příliš dlouho. Vettel totiž vzápětí musel kvůli technickým problémům odstavit vůz a byl zaveden safety car. Hamilton i Bottas toho využili k zastávce v boxech a díky povinnému zpomalení tempa závodu první dvě místa udrželi.

"Jediná pozitivní věc na dnešku je, že máme rychlejší auto. A z toho je musí v Mercedesu bolet hlava," uvedl Vettel.

Wolff byl přesvědčený, že právě safety car způsobený Vettelem zajistil Mercedesu vítězství. "Byl to klíč k tomu, že jsme mohli nasadit gumy tak, aby jejich výkon byl na maximu ve chvíli, kdy Ferrari gumy odejdou. Safety zaviněný jejich autem nám daroval vítězství," dodal Wolff.

Hamilton si potom bez potíží dojel pro první triumf po třech závodech a celkově devátý v sezoně. Pět Velkých cen před koncem šampionátu má pětinásobný mistr světa v průběžném pořadí náskok 73 bodů před druhým Bottasem. Na okruhu v Soči si připsal už čtvrtý triumf a Mercedes ani v šesté Velké ceně Ruska nenašel přemožitele.

Výsledky Velké ceny Ruska formule 1 v Soči:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:33:38,992, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -3,829, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -5,212, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,210, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -38,348, 6. Sainz (Šp./McLaren) -45,889, 7. Pérez (Mex./Racing Point) -48,728, 8. Norris (Brit./McLaren) -57,749, 9. Magnussen (Dán./Haas) -58,779, 10. Hülkenberg (Něm./Renault) -59,841.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 21 závodů): 1. Hamilton 322, 2. Bottas 249, 3. Leclerc 215, 4. Verstappen 212, 5. Vettel 194, 6. Gasly (Fr./Toro Rosso) 69.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 571, 2. Ferrari 409, 3. Red Bull 311, 4. McLaren 101, 5. Renault 68, 6. Toro Rosso 55, 7. Racing Point 52, 8. Alfa Romeo 35, 9. Haas 28, 10. Williams 1.