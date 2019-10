Hamilton vyhrál v Mexiku, titul ale ještě nezískal

Mexiko - Velkou cenu Mexika formule 1 vyhrál Lewis Hamilton, ale pošesté se mistrem světa zatím nestal. Oslavy odložil jeho týmový kolega z Mercedesu a poslední konkurent v boji o titul Valtteri Bottas, který obsadil třetí místo. Na druhé příčce skončil Sebastian Vettel z Ferrari.

Čtyřiatřicetiletý Hamilton se sice na neoblíbeném Autódromo Hermanos Rodríguez po třech letech dostal na stupně vítězů, na titul však ještě nedosáhl. Loni mu přitom k mistrovským oslavám po závodě v Mexiku stačilo čtvrté místo a o rok dřív dokonce až deváté.

Pro Hamiltona, který k jistotě potřeboval získat o 14 bodů víc než Bottas, je však tři závody před koncem seriálu zisk titulu pouhou formalitou. Za týden ve Velké ceně USA v Austinu mu bude i osmé místo stačit k tomu, aby jako teprve druhý pilot v historii po sedminásobném šampionovi Michaelu Schumacherovi získal šest mistrovských titulů.

"Vůbec mi nevadí, že to dneska nevyšlo. Miluju závodění, tak jdu závod od závodu," řekl Hamilton. "Především jsem tady chtěl konečně vyhrát, a i když to vypadalo všelijak, tak auto jelo skvěle a tým naplánoval dokonalou strategii," přidal pilot Mercedesu, který v Mexiku dosud vyhrál jen v roce 2016.

Hamilton se dnes dokázal vyrovnat i s nepovedeným startem, po kterém ho zablokoval Vettel a britský pilot se poté po souboji s Maxem Verstappenem z Red Bullu propadl na pátou příčku. Poté ale využil skvělé strategie, když na vsadil na jednu zastávku v boxech, po které se dostal do vedení a na nejtvrdší sadě gum udržel první místo až do konce.

"Netušili jsme, jestli to na nich Lewis zvládne až do konce. Byl to pokus. Viděli jsme, že Ricciardo na nich jede dobře a mysleli jsme si, že bychom to zvládli taky. Ale přiznávám, že to vypadá šíleně jet 47 kol na jedné sadě pneumatik," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff, jehož tým už před dvěma týdny v Japonsku pošesté ovládl Pohár konstruktérů.

Hamilton tak zaskočil především oba jezdce Ferrari, kteří po trestu pro Verstappena odstartovali z první řady. Vettel obsadil se ztrátou 1,8 sekundy druhé místo, zatímco Leclerc po startu z pole position a nepovedené zastávce v boxech byl dokonce se šestisekundovým mankem až čtvrtý. Třetí Bottas za Hamiltonem zaostal o 3,5 sekundy.

"Překvapilo nás, že tvrdé gumy fungovaly tak dobře, Lewis po výměně doslova letěl. Ale jsem celkem spokojený, i když je pravda, že jsme mohli mít trochu lepší strategii," uvedl Vettel.

Nepříliš podařený víkend v Mexiku prožil vítěz předchozích dvou závodů na Okruhu bratří Rodríguezů Verstappen. V sobotu pilot Red Bullu přišel o vítězství v kvalifikaci poté, co byl potrestán za to, že nezpomalil při žlutých vlajkách, zatímco dnes zase musel po souboji s Hamiltonem předčasně do boxů a nakonec po startu ze čtvrté příčky skončil šestý.

Velká cena Mexika:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:36:48,904, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -1,766, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -3,553, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -6,368, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -21,399, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -1:08,807, 7. Pérez (Mex./Racing Point) -1:13,819, 8. Ricciardo (Austr.(Renault) -1:14,924, 9. Hülkenberg (Něm./Renault), 10. Gasly (Fr./Toro Rosso) oba -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Leclerc.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 21 závodů): 1. Hamilton 363 b., 2. Bottas 289, 3. Leclerc 236, 4. Vettel 230, 5. Verstappen 220, 6. Gasly 76.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 652, 2. Ferrari 466, 3. Red Bull 341, 4. McLaren 111, 5. Renault 72, 6. Toro Rosso 65, 7. Racing Point 64, 8. Alfa Romeo 35, 9. Haas 28, 10. Williams 1.