Sao Paulo - Velkou cenu Brazílie formule 1 vyhrál již jistý mistr světa Lewis Hamilton a pomohl stáji Mercedes popáté za sebou získat Pohár konstruktérů. Německý tým má před závěrečným závodem sezony v Abú Zabí v průběžném pořadí nedostižný náskok 67 bodů před druhým Ferrari.

Pětinásobný mistr světa Hamilton si připsal desáté vítězství v sezoně a poprvé v kariéře dokázal po předčasném zisku titulu vyhrát. Britský pilot si v předstihu zajistil celkový triumf už v letech 2015 a 2017, pak už ale ve zbytku sezony žádnou Velkou cenu neovládl.

"Byla to velmi náročná sezona. Neustále jsme byli nahoře a hned zase dole. Ferrari bylo velmi silné, Red Bull také, takže tohle je pro nás velká satisfakce," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff, jehož stáj popáté za sebou ovládla jak šampionát jezdců, tak i týmové hodnocení.

Hamilton odstartoval z pole position, ale ve 40. kole se před něj dostal Verstappen a vypadalo to, že díky rychlejšímu vozu si dojede pro bezproblémové vítězství. Jenže jezdci Mercedesu zpátky do čela pomohl zkrat Sebastiana Ocona z Force India, který jel o kolo zpět a místo toho, aby nechal vedoucího Verstappena projet, pustil se s ním do souboje a vrazil do něj.

"V jednu chvíli už to vypadalo, že jsme prohráli, protože jsme měli problém s motorem," uvedl Hamilton. "Souboj Maxe s Oconem mě nepřekvapil. Oba závodili, i když ne o stejné místo. Max prostě jezdí na hraně a tak to prostě chodí, že se někdy spálí," dodal.

Pilot Red Bullu dostal hodiny a propadl se na druhé místo se ztrátou pěti sekund na Hamiltona. Verstappen poté sice s poškozeným vozem dokázal soupeře dotahovat, ale nakonec do cíle dojel 1,5 sekundy za vítězem. Ocon za incident dostal desetisekundovou penalizaci.

Verstappen ještě na trati ukázal Oconovi prostředníček a po závodě si s ním šel kolizi vyříkat v depu a několikrát od něj strčil. "Dneska jsme udělali všechno správně. A pak přijde ten idiot a vyřadí nás, když jede o kolo zpět," řekl Verstappen. "Byl za to potrestán, takže je jasné, kdo chyboval. Já byl potrestán tím, že jsem nevyhrál. Ale třeba za patnáct let se tomu zasmějeme..." dodal.

"Co si proboha Ocon myslel, že dělá? Jasně, jejich auto je na rovinkách rychlé, ale proč závodí s vedoucím jezdcem, když na to nemá rychlost, navíc byl za ním a vrazil do něj z vnitřku," přidal šéf Red Bullu Christian Horner.

Ocon byl stejně jako vedení Force India přesvědčený, že nic špatného neudělal. "Jel jsem za ním dvě kola a v obou jsem byl o dost rychlejší než on. A protože podle pravidel se můžu vrátit do závodu, i když jedu o kolo zpět, tak jsem to udělal," prohlásil Ocon.

"Maxovo chování po závodě mě překvapilo a musela dokonce zasáhnout FIA (Mezinárodní automobilová federace). Strčil do mě a chtěl mě praštit. To rozhodně není profesionální chování," přidal Ocon.

Třetí místo obsadil se ztrátou téměř pěti sekund Räikkönen, čtvrtý skončil Daniel Ricciardo z Red Bullu před Valtterim Bottasem z Mercedesu. Až na šestém místě po nepovedeném závodě, do kterého odstartoval z druhého místa, dojel vicemistr světa Sebastian Vettel z Ferrari.

Závěrečný závod sezony v Abú Zabí je na programu za dva týdny.

Výsledky Velké ceny Brazílie:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27:09,066 (prům. rychlost 210,972 km/h), 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,469, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -4,764, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -5,193, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -22,943, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -26,997, 7. Leclerc (Mon./Sauber) -44,199, 8. Grosjean (Fr./Haas) -51,230, 9. Magnussen (Dán./Haas) -52,857, 10. Pérez (Mex./Force India) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 20 z 21 závodů): 1. Hamilton 383 b., 2. Vettel 302, 3. Räikkönen 251, 4. Bottas 237, 5. Verstappen 234, 6. Ricciardo 158.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 620, 2. Ferrari 553, 3. Red Bull 392, 4. Renault 114, 5. Haas 90, 6. McLaren 62, 7. Force India 48, 8. Sauber 42, 9. Toro Rosso 33, 10. Williams 7.

Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.