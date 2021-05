Hamilton vyhrál kvalifikaci na GP Španělska a ukořistil 100. pole position

Barcelona - Brit Lewis Hamilton z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Španělska formule 1 a získal jubilejní 100. pole position v kariéře. Úřadující světový šampion porazil o 36 tisícin sekundy rivala Maxe Verstappena z Red Bullu. Stal se prvním pilotem v dějinách, jenž má trojciferný počet startů z prvního místa. Třetí skončil Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas.

Šestatřicetiletý fenomén rozhodl o dalším životním milníku už v první jízdě závěrečné části, kdy zajel čas 1:16,741. Verstappen, jenž předtím vyhrál třetí trénink, se na něj při posledním pokusu dotáhl, ale těsně nepřekonal.

"Nemohu uvěřit, že jde o mou 100. pole position. Vděčím za to všem lidem v továrně, kteří stále posouvají naši laťku výš a nevzdávají se. Kdo by si to na začátku naší spolupráce v roce 2012 pomyslel, že to dovedeme až sem. Jsem z této pole position nadšený, jako by šlo o mou první," radoval se před mikrofony Hamilton, který též obhájil v Barceloně loňské kvalifikační vítězství.

V nedělním závodě bude lídr šampionátu útočit na třetí triumf v sezoně. Aktuálně vede před nizozemským sokem o osm bodů. "Trošku jsem se bál změn, které jsme měli před kvalifikací udělat. Jakmile jsem vyjel, věděl jsem, že to není dobré. Pořád jsme ale na voze pracovali a to první kolo v poslední části bylo asi nejčistší, jaké jsem zvládl. Budu si ho navždy pamatovat," uvedl Hamilton.

Jeho přínos chválil na sociálních sítích i bývalý pilot F1 Marcus Ericsson. "Říkejte si, co chcete, že má nejrychlejší auto, ale Lewis předvede v klíčových momentech vždy to nejlepší. Vypadá to, jako by byl pod tlakem ještě lepší. To je důvod, který z něj dělá světovou jedničku a spojuje ho s lidmi, kteří jsou nejlepšími sportovci všech dob," řekl Ericsson.

Verstappen proto nakonec druhou příčku na startu za Hamiltonem bral. "Bylo to z naší strany dobré a druhé místo je nadějné. Víme, že Mercedes je tu těžko porazitelný, a jsem rád, že jsme u nich takhle blízko," prohlásil Verstappen.

Mezi nejlepší čtyřku se vměstnal i Charles Leclerc z Ferrari. Slavná italská stáj si připomínala smutné výročí 39 let od smrti Gillese Villeneuvea. Pátý byl Esteban Ocon z Alpine. Zklamáním byl naopak výkon druhého pilota Red Bullu Sergia Péreze. Mexický jezdec v první části rozhodující fáze vyjel po smyku mimo trať a další jeho čas stačil jen na osmé místo.

V první části kvalifikace zase nečekaně skončil Júki Cunoda z AlphaTauri, který při pokusu o závěrečné nejrychlejší kolo chyboval a k postupu mu chybělo sedm tisícin. Mladý Japonec zahájí až jako šestnáctý a zapochyboval, zda má stejně připravený vůz jako jeho týmový kolega Pierre Gasly. "Ve srovnání s ním je na něm vždy odlišná zpětná vazba. Samozřejmě je to stejné auto, ale jeho charakter je velmi odlišný," pronesl Cunoda. Mimo první desítku skončila i dvojice z Aston Martinu Lance Stroll (11.) a Sebastian Vettel (13.).

Velká cena Španělska začne v neděli v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Španělska: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:16,741, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,036, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,132, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,769, 5. Ocon (Fr./Alpine) -0,839, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,879, 7. Ricciardo (Austr./McLaren) -0,881, 8. Pérez (Mex./Red Bull) -0,960, 9. Norris (Brit./McLaren) -1,269, 10. Alonso (Šp./Alpine) -1,406.