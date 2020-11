Hamilton vyhrál i v Imole, Mercedes slaví rekordní týmový titul

Imola (Itálie) - Velkou cenu Emilie-Romagny formule 1 vyhrál Lewis Hamilton před Valtterim Bottasem a jejich stáj Mercedes slaví rekordní sedmý triumf v Poháru konstruktérů za sebou. Šestinásobný mistr světa Hamilton vybojoval deváté vítězství v sezoně a už v dalším závodě za dva týdny v Istanbulu může vyrovnat rekord Michaela Schumachera v počtu titulů.

Hamilton přitom do závodu neodstartoval vůbec dobře a zatímco Bottas pohodlně udržel pole position, obhájce titulu se z druhé příčky propadl na třetí za Maxe Verstappena z Red Bullu. Pak ale britský pilot i s přispěním štěstí využil odvážnou strategii a dostal se do vedení.

Pětatřicetiletý Hamilton totiž vydržel na trati i poté, co Bottas s Verstappenem zajeli do boxů, a dokázal navýšit náskok na prvním místě na téměř půl minuty. Šestinásobný mistr světa zajel pro nové pneumatiky až ve 30. kole, kdy byl navíc zaveden virtuální safety car a na trať se vrátil s náskokem dvou sekund před Bottase.

"Dneska to bylo vyčerpávající, protože po pokaženém startu jsem musel jet neskutečně rychle," řekl Hamilton v televizním rozhovoru. "Sedm titulů, to je neuvěřitelné číslo. Aspoň budu mít co vyprávět vnoučatům. Ale i když máme skvělé auto, tak není snadné být nejlepší týden co týden. A velký díky patří všem lidem z továrny, to jsou neopěvovaní hrdinové," dodal.

Bottas poté poškodil podvozek a dostal se před něj i Verstappen, ale Nizozemci v 51. kole mu praskla zadní pneumatika a musel odstoupit. Bottas dojel do cíle se ztrátou šest sekund na Hamiltona, třetí příčku obsadil Daniel Ricciardo z Renaultu a podruhé v sezoně se dostal na stupně vítězů.

"Je to trochu bizarní. Nevím, co se Maxovi stalo, ale my jsem se díky tomu dostali do boje o pódium," řekl Ricciardo. "Všechno bylo v pohodě, ale najednou mi praskla guma a ještě nevíme proč. Mohlo to být pěkné druhé místo, ale nebylo nám dnes přáno," přidal Verstappen.

Mercedes zaznamenal pátý double v sezoně a čtyři závody před koncem si zajistil rekordní sedmý triumf v Poháru konstruktérů za sebou. Německý tým vládne hodnocení stájí od roku 2014, kdy ho vyhrál poprvé v historii, a dosud se o prvenství dělil s Ferrari. Italský tým ale i nadále zůstává nejúspěšnější stájí s celkovým počtem šestnácti titulů.

Hamilton si v Imole, kam se formule 1 vrátila po 14 letech, připsal 93. vítězství v kariéře a průběžné pořadí sezony vede o 85 bodů před Bottasem. Za dva týdny ve Velké ceně Turecka může britský pilot slavit sedmý titul.

Velká cena Emilie-Romagny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Imole:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:28:32,430, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -5,783, 3. Ricciardo (Austr./Renault) -14,320, 4. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -15,141, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -19,111, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -19,652, 7. Sainz (Šp./McLaren) -20,230, 8. Norris (Brit./McLaren) -21,131, 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -22,224, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -26,398.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 13 ze 17 závodů): 1. Hamilton 282 b., 2. Bottas 197, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 162, 4. Ricciardo 95, 5. Leclerc 85, 6. Pérez 82.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 479, 2. Red Bull 226, 3. Renault 135, 4. McLaren 134, 5. Racing Point 134, 6. Ferrari 103, 7. Alpha Tauri 89, 8. Alfa Romeo 8, 9. Haas 3.