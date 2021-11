Hamilton vyhrál GP Kataru a stáhl Verstappenův náskok na osm bodů

Losail (Katar) - Mistr světa Lewis Hamilton s mercedesem vyhrál premiérovou Velkou cenu Kataru formule 1. Britský pilot stáhl před závěrečnými dvěma Grand Prix na osm bodů náskok lídra šampionátu Maxe Verstappena z Red Bullu, který dojel s velkým odstupem druhý. Třetím místem překvapil veterán Fernando Alonso z týmu Alpine.

Šestatřicetiletý Hamilton si dojel pro druhou výhru za sebou, sedmou v sezoně a 102. v kariéře z pole position stylem start-cíl. Přesně rok před zahájením fotbalového mistrovství světa v Kataru před zraky celebrit typu Davida Beckhama nebo Franze Klammera zvítězil s náskokem 25,743 sekundy a udržel si naději na zisk osmého titulu.

"Bylo to docela nekomplikované, byl jsem vepředu úplně sám," řekl Hamilton po výhře na okruhu v Losailu, jenž je pravidelným dějištěm mistrovství světa silničních motocyklů. Britský jezdec tak prožil naprosto odlišný závod než před týdnem v Sao Paulu, kde se k vítězství propracoval z desátého místa na startu. "Samozřejmě mě baví závody, kdy se probojovávám dopředu, ale tyhle body jsem potřeboval. Byla to slušná práce od týmu, pojďme do těch zbývajících dvou závodů," burcoval po 20. Grand Prix sezony z letošních 22.

Verstappen měl v úvodu handicap v podobě startu ze sedmého místa, na něž ho z druhé příčky přeřadili komisaři kvůli tomu, že v kvalifikaci dostatečně nezpomalil při žlutých vlajkách. Nizozemec se sice brzy propracoval na druhou pozici, ale vedoucího Hamiltona ani na okamžik neohrozil. Získal však alespoň bonusový bod za nejrychlejší kolo závodu.

"Naše startovní pozice nebyla ideální, ale naštěstí jsme měli dobrý start," uvedl Verstappen, jenž se už v prvním kole dostal na čtvrtou pozici a druhého Alonsa předstihl v pátém okruhu. Premiérový titul může rodák z belgického Hasseltu v případě Hamiltonova výpadku slavit už v příští Velké ceně, ale spíše počítá s vyrovnanou bitvou. "Věděl jsem, že to bude na konci těžké, ale díky tomu je to napínavé. Bude to vyrovnaný boj až do konce," řekl lídr MS.

Třetí dojel po startu z třetího místa dvojnásobný mistr světa Alonso, který se dostal na stupně vítězů poprvé od Velké ceny Maďarska v roce 2014, kde byl druhý s ferrari. Čtyřicetiletý Španěl pódium uhájil na opotřebovaných gumách před Mexičanem Sergiem Pérezem z Red Bullu i díky tomu, že se v závěru jelo v režimu virtuálního safety caru kvůli nehodě Nicholase Latifiho.

Poslední dvě letošní Velké ceny se pojedou v prosinci v Saúdské Arábii a v Abú Zabí. Vedle boje o titul mezi jezdci je vyrovnaný i Pohár konstruktérů. Mercedes, jehož druhý pilot Valtteri Bottas z Finska dnes nedojel, vede před Red Bullem už jen o pět bodů.

Pořadí Velké ceny Kataru: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:24:28,471, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -25,743, 3. Alonso (Šp./Alpine) -59,457, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -1:02,306, 5. Ocon (Fr./Alpine) -1:20,570, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:21,274, 7. Sainz (Šp./Ferrari) -1:21,911, 8. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:23,126, 9. Norris (Brit./McLaren), 10. Vettel (Něm./Aston Martin) oba -1 kolo. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 20 z 22 závodů): 1. Verstappen 351,5, 2. Hamilton 343,5, 3. Bottas (Fin./Mercedes) 203, 4. Pérez 190, 5. Norris 153, 6. Leclerc 152, 7. Sainz 145,5, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) 105, 9. Gasly (Fr./Alpha Tauri) 92, 10. Alonso 77. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 546,5, 2. Red Bull 541,5, 3. Ferrari 297,5, 4. McLaren 258, 5. Alpine 137, 6. Alpha Tauri 112, 7. Aston Martin 77, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 11.