Suzuka (Japonsko) - Velkou cenu Japonska formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton z Mercedesu a už za dva týdny v USA může slavit pátý titul v kariéře. Jeho soupeř v boji o celkové prvenství Sebastian Vettel totiž v Suzuce obsadil až šesté místo a čtyři závody před koncem na druhé příčce průběžného pořadí ztrácí 67 bodů.

Hamilton si s přehledem dojel pro čtvrté vítězství za sebou a týmového kolegu Valtteriho Bottase na druhém místě porazil o dvanáct sekund. Na třetí a čtvrté příčce se seřadili Max Verstappen a Daniel Ricciardo z Red Bullu, kteří se díky dobré strategii nečekaně dostali před Kimiho Räikkönena z Ferrari.

Především Verstappen zvýraznil trápení italské stáje, protože krátce po startu při tvrdém souboji poškodil Räikkönenův vůz a dostal za to pětisekundový trest. Ten si odpykal ve 22. kole, ale i přesto se dokázal vrátit na trať před Räikkönenem, který byl v boxech o pár kol dřív.

Ještě před tím si navíc na jezdci Red Bullu vylámal zuby Vettel, který po špatně zvolených gumách v kvalifikaci odstartoval až z osmého místa. Čtyřnásobný mistr světa se sice rychle dostal na čtvrtou příčku, jenže pak zbytečně zariskoval. V osmém kole zaútočil na Verstappena, ale po kontaktu dostal hodiny a propadl se na předposlední 19. místo.

Vettel poté předvedl velkou stíhací jízdu, ale ztrátu už smazat nedokázal a do cíle dojel minutu a deset sekund za Hamiltonem. Pokud pilot Mercedesu za dva týdny v Austinu získá o osm bodů víc než Vettel zajistí si pátý titul v kariéře. Vyrovnal by tak výkon Juana Manuela Fangia a lepší už by byl pouze rekordman Michael Schumacher se sedmi triumfy.

Velká cena Japonska, závod MS vozů formule 1 v Suzuce:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27:17,062, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -12,919, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,295, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -19,495, 5. Räikkönen (Fin./Mercedes) -50,998, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -1:09,873, 7. Pérez (Mex./Force India) -1:19,379, 8. Grosjean (Fr./Haas) -1:27,198, 9. Ocon (Fr./Force India) -1:28,055, 10. Sainz (Šp./Renault) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 21 závodů): 1. Hamilton 331 b., 2. Vettel 264, 3. Bottas 207, 4. Räikkönen 196, 5. Verstappen 173, 6. Ricciardo 146.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 538, 2. Ferrari 460, 3. Red Bull 319, 4. Renault, 5. Haas 84, 6. McLaren 58, 7. Force India 43, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Williams 7.

Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.