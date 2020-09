Hamilton věří, že zákaz tzv. párty módu Mercedes neohrozí

Monza (Itálie) - Formuli 1 o víkendu čeká Velká cena Itálie, kde se poprvé pojede bez speciálních nastavení motoru v kvalifikaci. Vedení šampionátu si od zákazu tzv. párty módu slibuje vyrovnanější startovní pole, mistrovská stáj Mercedes je však přesvědčená, že na její nadvládě se nic nezmění.

Podle nových pravidel týmy na okruhu v Monze nesmějí využívat speciální režim motoru, který jim díky krátkodobému navýšení výkonu umožňoval jezdit rychlejší časy. Kvůli obrovské náročnosti na pohonnou jednotku byl však používán výhradně v kvalifikaci, nyní ale musejí stáje použít stejné nastavení pro kvalifikaci i závod.

Novinka je namířena především na Mercedes, jehož jezdci získali pole position ve všech sedmi závodech dosavadního průběhu sezony. Šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton je však přesvědčený, že žádná změna pravidel nemůže dobře fungující tým Mercedesu zastavit.

"Mluvil jsem s mechaniky a vím, co pro nás změna znamená. Jde jim o to, aby nás zpomalili, ale myslím, že se jim to moc nepovede," uvedl Hamilton, který ovládl pět závodů v sezoně a celkově ho s 89 triumfy dělí dvě vítězství od rekordu slavného Michaela Schumachera.

"Klidně do nás můžou bušit ze všech stran, ale my uděláme všechno pro to, abychom jim to oplatili stejně tvrdě," přidal pětatřicetiletý pilot, který po sedmi závodech vede průběžné pořadí šampionátu o 47 bodů před Maxem Verstappenem z Red Bullu a je tak na dobré cestě vyrovnat sedmým titulem další Schumacherův rekord.

Loňské vítězství bude v Monze obhajovat Charles Leclerc z Ferrari, pro italskou stáj je však dobře, že se závod pojede takřka bez diváků. Výjimkou je 250 zdravotníků, kteří dostali na Velkou cenu Itálie pozvánku, aby jim tak vedení seriálu alespoň symbolicky poděkovalo za nasazení v boji s pandemií koronaviru.

Ferrari zatím prožívá nepovedenou sezonu a v posledním závodě v Belgii dokonce oba jeho jezdci skončili mimo bodovanou desítku. Něco podobného se domácímu týmu v Monze stalo v roce 2005, kdy však bralo body prvních osm pilotů a Schumacher dojel desátý.

"Musíme být realisté a nečekat zázraky. Máme takové auto, jaké máme," řekl pilot Sebastian Vettel. "Proto musíme být optimisté a zaměřit se na to, co se nám povedlo. I když je pravda, že toho v současnosti není mnoho," přidal čtyřnásobný mistr světa.