Hamilton ve Velké ceně Maďarska získal po půldruhém roce pole position

Budapešť - Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton z Mercedesu porazil v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska o tři tisíciny sekundy Maxe Verstappena a získal první pole position od prosince 2021. Britský pilot dnes vylepšil vlastní rekord o 104. kvalifikační vítězství.

Osmatřicetiletý Hamilton zároveň dosáhl na rekordní devátou pole position na jednom okruhu. Naposledy se z kvalifikační výhry radoval předloni v prosinci v Saúdské Arábii.

"Bylo to bláznivého půldruhého roku," řekl Hamilton. "Málem jsem přišel o hlas, jak jsem teď v autě křičel. Je to pocit, jako kdyby se mi to podařilo poprvé v životě," dodal hvězdný pilot, jenž je také s osmi triumfy v samotném závodě rekordmanem Hungaroringu.

Hned vedle něj na roštu bude stát úřadující mistr světa Verstappen z Nizozemska, který vede pořadí šampionátu s velkým náskokem 99 bodů před týmovým kolegou z Red Bullu Sergiem Pérezem. Red Bull bude v neděli útočit na rekordní dvanáctou vyhranou Velkou cenu za sebou, dosud se s jedenácti dělí s McLarenem z roku 1988, za nějž jezdily legendy Ayrton Senna a Alain Prost.

Současní piloti McLarenu budou v neděli v neděli na startu v druhé řadě, třetí čas zajel Brit Lando Norris a čtvrtý Australan Oscar Piastri. Pátým místem překvapil Číňan Čou Kuan-jü z Alfy Romeo.

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:16,609, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,003, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,085, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,296, 5. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) -0,362, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,383.