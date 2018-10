Austin (USA) - Lewis Hamilton obsadil ve Velké ceně USA formule 1 třetí místo, což mu vzhledem ke čtvrté příčce Sebastiana Vettela k zisku pátého titulu mistra světa zatím nestačilo. Pilot Mercedesu má však stále všechno ve svých rukách, protože v průběžném pořadí zvýšil náskok před rivalem z Ferrari na 70 bodů a slavit může za týden v Mexiku, kde mu stačí dojet na sedmém místě. Pro vítězství si na okruhu v Austinu dojel Kimi Räikkönen před Maxem Verstappenem.

Pilot Ferrari tak ukončil pět a půl roku dlouhé čekání na triumf, naposledy uspěl ve Velké ceně Austrálie v roce 2013 ještě v barvách Lotusu. "Mám radost. Vyšel mi start, a i když jsem na konci už neměl gumy v dobrém stavu, tak Max i Lewis na tom byli podobně," uvedl Räikkönen.

Skvělý výkon předvedl také druhý Verstappen z Red Bullu, protože po trestu za výměnu převodovky odstartoval až z osmnácté pozice. "Trochu nečekané. Ale vyšel mi start, rychle jsem se dostal na pátou pozici a pak jsem se držel favoritů," řekl Verstappen. "Na konci už jsem hrozně bojoval s pneumatikami, ale byl to dobrý boj. Dával jsem do toho úplně všechno, až jsem si zničil botu," dodal.

"Max odvedl skvělou práci. Navíc měl v závěru lepší gumy než já, takže to byl velký boj a na víc už jsme asi neměli," uvedl Hamilton. "Alespoň to byl dobrý závod, ale za týden už se nám to snad podaří," přidal mistr světa formule 1 z let 2008, 2014, 2015 a 2017.

Hamilton, který potřeboval k jistotě titulu získat o osm bodů víc než Vettel, sice hned po startu přišel o první místo, když ho předjel Räikkönen, ale i poté mu hrálo všechno do karet. Vettel totiž po souboji s Danielem Ricciardem z Red Bullu dostal hodiny a propadl se až na patnácté místo.

Hamilton potom jako první z favoritů zajel do boxů a díky tomu se ve 24. kole po Räikkönenově zastávce v depu vrátil na první místo. Jenže poté příliš dlouho otálel s druhou výměnou gum a přišel o výraznou část náskoku, takže když v 37. kole zajel do boxů podruhé, vrátil se na čtvrtém místě se ztrátou 11 sekund na vedoucího Räikkönena.

Díky pomoci týmového kolegy Valtteriho Bottase se Hamilton dostal rychle na třetí místo, stáhl odstup, ale dvě kola před koncem při souboji s Verstappenem vyjel z trati a opět nabral ztrátu. Vettel se navíc v závěru dostal před Bottase na čtvrté místo a Hamilton si na korunovaci musí počkat minimálně do Mexika, kde slavil titul před rokem.

Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:

1. Räikkönen (Fin./Ferrari) 1:34:18,643 (prům. rychlost: 196,205 km/h), 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,281, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -2,342, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -18,222, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -24,744, 6. Hülkenberg (Něm./Renault) -1:27,210, 7. Sainz (Šp./Renault) -1:34,994, 8. Ocon (Fr./Force India) -1:39,288, 9. Magnussen (Dán./Haas) -1:40,657, 10. Pérez (Mex./Force India) -1:41,080.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 21 závodů): 1. Hamilton 346 b., 2. Vettel 276, 3. Räikkönen 221, 4. Bottas 217, 5. Verstappen 191, 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) 146.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 563, 2. Ferrari 497, 3. Red Bull 337, 4. Renault 106, 5. Haas 86, 6. McLaren 58, 7. Force India 48, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Williams 7.

Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.