Mexiko - Brit Lewis Hamilton se stal popáté v kariéře mistrem světa formule 1. Jezdci Mercedesu triumf zajistilo čtvrté místo v dnešní Velké ceně Mexika, díky kterému má dva závody před koncem v průběžném pořadí nedostižný náskok 64 bodů před Němcem Sebastianem Vettelem z Ferrari. Závod stejně jako loni vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

"Obrovský dík patří týmu, protože titul jsme nevyhráli dnes a tady, ale v průběhu celé sezony a je za ním hodně tvrdé práce," řekl třiatřicetiletý Hamilton. První titul získal v roce 2008 s vozem McLaren. Další pak přidal v barvách Mercedesu v letech 2014, 2015 a loni, kdy slavil rovněž v Mexiku.

"Je to skvělé číslo a mám z toho obrovskou radost. Ale současně to má pro mě i hořkou příchuť, protože máme za sebou velmi špatný závod," připomněl šéf Mercedesu Toto Wolff páté místo druhého jezdce týmu Valtteriho Bottase.

"Není to snadné, ale naprosto si to zasloužil, takže je na místě pogratulovat jemu i jeho týmu," uvedl Vettel, kterému skvěle vyšel vstup do sezony, ale v její polovině po několika zbytečných ztrátách o vedení přišel. "Rádi bychom bojovali déle, ale nebylo nám přáno. Musíme to přijmout a soupeři pogratulovat," dodal.

V historii formule je Hamilton teprve třetím jezdcem s pěti celkovými triumfy. Hamilton vyrovnal bilanci Argentince Juana Manuela Fangia, lepší už je pouze rekordman Němec Michael Schumacher se sedmi tituly. "Dokázat to, co se povedlo Fangiovi rovněž s Mercedesem je prostě neuvěřitelné a neskutečné," uvedl staronový mistr světa.

Hamilton s Verstappenem se hned po startu dostali před vítěze kvalifikace Australana Daniela Ricciarda z Red Bullu, ale pilot Mercedesu pak musel už v jedenáctém kole do boxů s poškozenou pneumatikou. Na trať se vrátil na čtvrté příčce a ztrátu na čelo závodu už smazat nedokázal.

Do cíle nakonec Hamilton dojel s propastnou ztrátou jedné minuty a 18 sekund za Verstappenem a po roce opět oslavil titul umístěním mimo stupně vítězů. Loni v Mexiku obsadil až deváté místo. "Byl to strašný závod. Měl jsem skvělý start, potom jsem se posouval dopředu a pak vůbec nevím, co se stalo. Já i Valtteri (Bottas) jsme se trápili," uvedl Hamilton.

Na druhém místě skončil Vettel, kterého ve hře o titul mohlo udržet pouze vítězství a Hamiltonovo umístění mimo nejlepší sedmičku. Čtyřnásobný mistr světa z Ferrari se na druhou příčku dostal v 62. kole poté, co kvůli technickým potížím odstoupil Ricciardo. Jezdec Red Bullu nedokončil už osmý závod v sezoně.

Naopak Verstappen si připsal druhý letošní úspěch a celkem zaznamenal páté vítězství. "Musím se přiznat, že jsem toho v noci před závodem moc nenaspal," řekl Verstappen. "Je to paráda. Rozhodující byl start. Měli jsme správné gumy a tým pracoval skvěle. Jen škoda, že jsme přišli o Daniela, protože jsme chtěli být oba na stupních vítězů," dodal.

Velká cena Mexika, závod MS vozů formule 1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:38:28,851 (prům. rychlost: 186,039 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -17,316, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -49,914, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:18,738, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -1 kolo, 6. Hülkenberg (Něm./Renault), 7. Leclerc (Mon./Sauber), 8. Vandoorne (Belg./McLaren), 9. Ericsson (Švéd./Sauber), 10. Gasly (Fr./Toro Rosso) všichni -2 kola.

Průběžné pořadí MS (po 19 z 21 závodů): 1. Hamilton 368 b., 2. Vettel 294, 3. Räikkönen 236, 4. Bottas 227, 5. Verstappen 216, 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) 146.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 585, 2. Ferrari 530, 3. Red Bull 362, 4. Renault 114, 5. Haas 84, 6. McLaren 62, 7. Force India 47, 8. Sauber 36, 9. Toro Rosso 33, 10. Williams 7.

Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.