Hamilton se v Belgii opět přiblížil rekordu Schumachera

Spa-Francorchamps (Belgie) - Velkou cenu Belgie formule 1 vyhrál Lewis Hamilton a díky 89. vítězství v kariéře ho dělí už jen dva triumfy od rekordu slavného Michaela Schumachera. Šestinásobný mistr světa dnes ve Spa-Francorchamps zvítězil před Valtterim Bottasem a Maxem Verstappenem.

Pětatřicetiletý Hamilton si v sedmé Velké ceně sezony připsal pátý úspěch a upevnil si vedení v průběžném pořadí šampionátu. Je tak na dobré cestě nejen překonat Schumachera v počtu vítězství, ale také má na dosah vyrovnání jeho rekordních sedm titulů.

Stejně jako v sobotní kvalifikaci Hamilton nedal soupeřům šanci a do cíle dojel s náskokem necelých devíti sekund před týmovým kolegou z Mercedesu Bottasem. Verstappen z Red Bullu, který jako jediný dokázal v aktuálním ročníku narušit nadvládu Mercedesu, na třetí příčce zaostal o 16 sekund.

Pokud by Hamilton udržel vítěznou sérii, mohl by rekord v počtu vítězství vyrovnat za dva týdny při Velké ceně Toskánska. Závod byl do kalendáře zařazen až provizorně kvůli dopadům pandemie koronaviru a bývalá Schumacherova stáj Ferrari při ní na domácím okruhu v Mugellu oslaví jubilejní 1000. start v mistrovství světa.

Italský tým může na úspěšná léta se Schumacherem letos jen vzpomínat, protože ani dnes neskončilo jeho trápení. Čtyřnásobný mistr světa a vítěz Velké ceny Belgie z roku 2018 Sebastian Vettel byl až třináctý. Charles Leclerc, který si loni ve Spa-Francorchamps připsal první triumf v kariéře, skončil čtrnáctý.

Nedařilo se ani Carlosi Sainzovi z McLarenu, který kvůli rozbitému výfuku do závodu vůbec neodstartoval. Velkou cenu Belgie nedokončili ani George Russell z Williamsu a Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo, z ošklivě vypadající nehody ale oba vyvázli bez zranění.

