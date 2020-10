Hamilton přiznal, že Schumacherův rekord mu přišel nedosažitelný

Nürburgring (Německo) - Lewis Hamilton jako kluk sledoval Michaela Schumachera v televizi, snil o tom, že jednou také bude jezdit ve formuli 1, ale ani v nejdivočejších snech by ho nenapadlo, že někdy vyrovná rekord slavného pilota v počtu vítězství.

Pětatřicetiletý jezdec Mercedesu si v dnešní Velké ceně Eifelu připsal 91. triumf v kariéře a dotáhl se na Schmachera. Šestinásobný mistr světa si tím upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu a přiblížil se i vyrovnání maxima bývalého pilota Ferrari v počtu titulů.

"Nevím, jak to mají ostatní jezdci, když se jim něco podobného povede, ale mně vždycky nějakou chvíli trvá, než mi to dojde a uvědomím si, co to znamená," citovala Hamiltona agentura Reuters. "Jako všichni ostatní jsem jako kluk sledoval, jak Michael vyhrává všechny ty závody, ale ani na chvíli mě nenapadlo, že bych se mu někdy vyrovnal," dodal.

"Prvním krokem pro mě bylo dostat se do formule 1, pak být jako (trojnásobný mistr světa) Ayrton (Senna), ale Michael byl prostě příliš daleko," přidal Hamilton. "Ani v nejdivočejších snech by mě nenapadlo, že tady někdy budu stát po vyrovnání jeho rekordu. Proto si pokorně vážím toho, že mi Mercedes dal ve třinácti letech šanci," uvedl.

Hamilton, který na Nürburgringu také vylepšil vlastní rekordy v bodové sérii (44 závodů) a umístění na stupních vítězů (160), ocenil, jak pro Schumachera muselo být náročné pravidelně dokazovat, že je nejlepší. "To, co dokázal, zejména ve Ferrari, bylo neuvěřitelné," prohlásil Hamilton.

Schumacher v letech 1994 a 1995 ovládl šampionát s Benettonem a poté v letech 2000 až 2004 s Ferrari. "Lidé si vůbec neuvědomují, jak pro něj bylo náročné vyhrát těch 91 závodů, být nejlepší každý týden, rok co rok a být fyzicky i psychicky v dokonalé formě," řekl Hamilton.

"Teď to chápu víc než kdy před tím. Od prvního vítězství až k tomu 91. to byla hodně náročná cesta. A rozhodně teď nebude snazší," dodal Hamilton, kterému k dnešnímu vítězství pomohla i chyba týmového kolegy Valtteriho Bottase. Finský pilot pak musel odstoupit a na druhém místě mistrovství světa po 11 ze 17 závodů ztrácí na první příčku 69 bodů.

"Je to obrovské zklamání, ale je to jedna z těch věcí, se kterými nemůžete nic dělat," uvedl Bottas, který sice odstartoval z pole position, ale poté ho zradila elektronika. "Ztráta na Lewise je obrovská a budu doufat v zázrak. Ale nevzdávám se, budu bojovat dál," prohlásil.