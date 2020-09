Hamilton na 90. triumf ve F1 zaútočí z pole position

Monza (Itálie) - Obhájce titulu Lewis Hamilton v nedělní Velké ceně Itálie zaútočí na jubilejní 90. vítězství ve formuli 1 z pole position. Šestinásobný mistr světa dnešní kvalifikaci na okruhu v Monze vyhrál před týmovým kolegou z Mercedesu Valtterim Bottasem a Carlosem Sainzem z McLarenu.

V Itálii vstoupil v platnost nový zákaz speciálního extrémně výkonného nastavení motoru pouze pro kvalifikaci, Mercedes to však nijak neohrozilo a získal i osmou pole position v sezoně. Hamilton si pro ni dojel v traťovém rekordu 1:18,887 a Bottase porazil 69 tisícin sekundy.

"Nebylo to lehké a rozdíl mezi námi je opravdu malý, až jsem z toho byl v závěrečném sektoru trochu nervózní. Potřeboval jsem jedno dobré kolo a podařila se mi dvě," uvedl Hamilton. "Jel jsem zcela osamocen, což není na škodu, ale zase na rovince nemáte žádnou výhodu. Ale na rovinkách je moje rychlost srovnatelná s Lewisem, takže jsem ve hře," řekl Bottas.

Pětatřicetiletý Hamilton je v ideální pozici zaútočit v nedělním závodě, který odstartuje v 15:10, na jubilejní 90. vítězství v kariéře. Pokud by se mu to povedlo, přiblížil by se rekordu slavného Michaela Schumachera na rozdíl jediného triumfu a vyrovnat by ho mohl už příští týden v závodě v Mugellu.

Na třetí pozici skončil se ztrátou osmi desetin sekundy Sainz, pilot stáje McLaren vyrovnal nejlepší kvalifikační výsledek v kariéře. Čtvrtý byl Sergio Pérez z Racing Pointu a až pátý Max Verstappen z Red Bullu, který jako jediný dokázal v této sezoně narušit nadvládu Mercedesu a na druhém místě šampionátu po osmi závodech ztrácí na Hamiltona 47 bodů.

"Od začátku se tady trápíme," řekl v rozhovoru pro Sky Sports Verstappen. "Zkusil jsem úplně všechno, ale rychlejší čas jsem prostě nedokázal zajet. Nastavení vozu není vůbec dobré, není vyrovnané a není dobrá ani přilnavost," přidal.

Nadále se trápí Ferrari. Vítěz loňské Velké ceny Itálie Charles Leclerc odstartuje do domácího závodu italské stáje z třináctého místa, zatímco čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel skončil už v úvodní části kvalifikace a obsadil až 17. pozici.

Poprvé od 16. příčky Giancarla Baghettiho z roku 1966 tak do závodu v Monze odstartuje pilot Ferrari z pozic mimo nejlepší patnáctku. V první desítce na startu Velké ceny Itálie budou oba vozy Ferrari chybět poprvé od roku 1984.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:18,887, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,069, 3. Sainz (Šp./McLaren) -0,808, 4. Pérez (Mex./Racing Point) -0,833, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,908, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,933, 7. Ricciardo (Austr./Renault) -0,977, 8. Stroll (Kan./Racing Point) -1,162, 9. Albon (Thaj./Red Bull) -1,203, 10. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1,290.