Austin (USA) - Lewis Hamilton může v neděli jako teprve třetí jezdec v historii formule 1 vyhrát pátý titul mistra světa. Pokud pilot Mercedesu ve Velké ceně USA v Austinu získá o osm bodů více než Sebastian Vettel z Ferrari, vyrovná se tři závody před koncem Juanu Manuelu Fangiovi a lepší bude už jen Michael Schumacher s rekordními sedmi tituly.

"Abych byl upřímný, tak na rekord jsem nikdy nemyslel. Vždycky jsem chtěl pouze vyrovnat Ayrtona Sennu, protože on byl můj vzor," uvedl Hamilton. "Vyrovnal jsem ho před dvěma lety, a pak to byl tak trochu krok do neznáma," přidal na adresu zesnulého brazilského trojnásobného mistra světa.

"Michaelův rekord je neuvěřitelný a pořád je pro mě na míle daleko. Ale ještě nějaký čas jezdit budu, takže budu tvrdě pracovat, dělat to, co miluju a uvidíme, jak to dopadne," přidal Hamilton, který první titul získal v roce 2008 v McLarenu a další tři přidal v letech 2014, 2015 a 2017 s Mercedesem.

Pátý triumf má Hamilton na dosah navzdory tomu, že do sezony nevstoupil dobře a dlouho za Vettelem zaostával. Čtyřnásobný mistr světa z Ferrari ale nedokázal využít silnějšího vozu a po taktických i jezdeckých chybách ve druhé polovině šampionátu nyní ztrácí na druhé příčce 67 bodů.

Po závodě v Austinu bude ve hře už jen 75 bodů, takže Hamilton obhájí titul v případě, že získá o osm bodů víc než Vettel, což se mu povedlo v posledních čtyřech Velkých cenách. Na papíře tak třiatřicetiletého Brita dělí od titulu méně než krůček, navíc když vyhrál šest z posledních sedmi závodů a z šesti závodů na okruhu v Austinu jich ovládl pět.

"Letošní sezona byla nejnáročnější. Auta jsou rychlejší, nároky na jezdce jsou vyšší jak po fyzické, tak i psychické stránce. Navíc jsme bojovali s týmem, který měl nad námi dlouho navrch. Jako tým jsme si museli sáhnout na dno a odvést lepší práci než kdykoliv předtím," prohlásil Hamilton.

Vettel od návratu Velké ceny USA do kalendáře šampionátu dokázal v roce 2013 jako jediný narušit Hamiltonovu nadvládu, ale nyní tuší, že šanci na titul už má jen minimální. "Vím, že to máme nesmírně těžké. Ale nemáme co ztratit, takže budeme bojovat," prohlásil.

Páteční tréninky v Austinu odstartují v 17 hodin SELČ, sobotní kvalifikace ve 23:00 a nedělní závod začne ve 20 hodin.

Charakteristika okruhu v Austinu, který bude dějištěm Velké ceny USA, osmnáctého závodu mistrovství světa formule 1: Délka okruhu: 5,516 km Délka závodu: 56 kol - 308,405 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 11 Počet odjetých Velkých cen: 6 Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (Brit.) 5, Mercedes 4 Nejvíce pole position: Sebastian Vettel (Něm.), Nico Rosberg (Něm./Mercedes), Lewis Hamilton všichni 2, Mercedes 4 Nejrychlejší kolo v závodu: 2017 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari) 1:37,766 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2017 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes) 1:33,108 Nejrychlejší závod: 2017 - Lewis Hamilton 1:33:50,991 Vítězové předchozích závodů: 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Lewis Hamilton, 2016 - Lewis Hamilton, 2017 - Lewis Hamilton