Mexiko - Před týdnem v Texasu Lewis Hamilton pátý titul mistra světa formule 1 ještě slavit nemohl, teď už by se však muselo stát něco naprosto nečekaného, aby pilot Mercedesu v nedělní Velké ceně Mexika na triumf nedosáhl. V průběžném pořadí šampionátu má totiž tři závody před koncem náskok 70 bodů před druhým Sebastianem Vettelem, takže k jistotě titulu mu stačí, když obsadí sedmé místo, nebo když soupeř z Ferrari nevyhraje.

Hamilton se mohl radovat už minulou neděli v Austinu, pokud by získal o osm bodů víc než Vettel. To se mu nepovedlo, protože skončil třetí a německý rival dojel hned za ním. Z pohledu Ferrari však nejspíš šlo jen o odložení nevyhnutelného, poněvadž Vettel, který nevyhrál už v pěti závodech po sobě, z toho třikrát nebyl ani na stupních vítězů, by musel ovládnout všechny zbývající Velké ceny.

Hamilton tak po roce opět vstupuje do stejné řeky, protože loni si celkové prvenství zajistil právě v Mexiku. Tehdy mu k tomu stačilo až deváté místo, tentokrát by však britský pilot k titulu rád došel mnohem přesvědčivějším výkonem. "Vím, že kluci v garáži během pár dní všechno vyhodnotí a v dalším závodě zase budeme silní," řekl Hamilton po závodě v USA.

Pokud Hamilton naplní papírové předpoklady, vyrovná se s pěti triumfy Juanu Manuelu Fangiovi a lepší bude už jen Michael Schumacher s rekordními sedmi tituly. Třiatřicetiletý Brit poprvé slavil v roce 2008 v McLarenu a další tři úspěchy přidal v letech 2014, 2015 a 2017 s Mercedesem.

Ve Ferrari tuší, že o titulu je už rozhodnuto, přestože výkon z Austinu by týmu mohl dát alespoň malou naději. Italská stáj do USA přijela bez posledních vylepšení a vrátila se k předchozímu nastavení vozu, s nímž měla nad Mercedesem navrch. "Trvalo to ale moc dlouho. Když totiž nevíte, že je něco špatně, tak to nemůžete opravit," posteskl si Vettel.

Matematicky pilot Ferrari ze hry ještě není, ale musel by vyhrát všechny zbývající Velké ceny. "Spíš čtyři nebo pět," připomněl Vettel, že ani tři triumfy by mu nemusely stačit. Některé sázkové kanceláře dokonce jeho celkovému triumfu věří se stejnou pravděpodobností, s jakou se podle nich herci George Clooney nebo Leonardo DiCaprio stanou příštím americkým prezidentem.

Do závodu v Mexiku by také rád promluvil Red Bull, jehož pilot Max Verstappen bude obhajovat loňské vítězství. V jeho prospěch mluví vysoká nadmořská výška, která smaže výrazný rozdíl v síle motorů Ferrari a Mercedesu. "Loni nám to pomohlo, tak snad to tak bude i teď. Je to naše poslední reálná šance na vítězství v sezoně," uvedl šéf stáje Christian Horner.

V pátek jsou na programu v Mexiku tréninky, sobotní kvalifikace odstartuje stejně jako nedělní závod ve 20 hodin SELČ.

Charakteristika okruhu v Mexiku: Délka okruhu: 4,304 km Délka závodu: 71 okruhů - 305,354 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 7 Počet odjetých Velkých cen: 18 Nejvíce vítězství: Jim Clark, Nigel Mansell (oba Brit.), Alain Prost (Fr.) všichni 2 - Williams, Lotus, McLaren po 3 Nejvíce pole position: Jim Clark 4, Lotus 5 Nejrychlejší kolo v závodu: 2017 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari) 1:18,785 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2017 - Sebastian Vettel 1:16,488 Nejrychlejší závod: 2017 - Max Verstappen (Niz./Red Bull) 1:36:26,552 Vítězové předchozích závodů: 1991 - Riccardo Patrese (It./Williams), 1992 - Nigel Mansell (Brit./Williams), 2015 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2016 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017 - Max Verstappen