Hamilton cílí v Maďarsku na 100. výhru v kariéře

Budapešť - V napjaté atmosféře mezi dvěma nejlepšími jezdci aktuálního pořadí formule 1 Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem bude o víkendu pokračovat mistrovství světa Velkou cenou Maďarska. Přestože od vzájemné kolize v GP Británie, po níž nizozemský pilot skončil v bariérách, utekly skoro dva týdny, dusno mezi týmy Red Bullu a Mercedesu trvá. Hamilton zaútočí na Hungaroringu na jubilejní 100. vítězství, Verstappen se mu v tom bude snažit zabránit.

"Není tajemstvím, že jsme si už tehdy mysleli a stále si myslíme, že Hamilton dostal za tu nehodu v Británii mírný trest," napsal ve svém sloupku pro webové stránky Red Bullu šéf týmu Christian Horner a v minulých dnech požádal Mezinárodní automobilovou federaci FIA o přezkoumání celé situace. To by se mělo uskutečnit ve čtvrtek odpoledne.

Úřadující šampion Hamilton dostal od komisařů za zavinění havárie desetivteřinový trest, i tak ale stihl ještě domácí závod vyhrát a snížit Verstappenův náskok v čele MS z 33 bodů na osm. "Ta nehoda nás stála přibližně 1,8 milionu dolarů," netajil se Horner. Měl by mít k dispozici i GPS data, která ukazují, že Brit vjel při nehodě do zatáčky rychleji než kdykoli během víkendu.

Verstapppen, který v okamžiku nárazu do bariér čelil přetížení 51 G, odcestoval na kontrolní vyšetření do nemocnice. Na Hamiltona se zlobil, že se pustil po závodě do vítězných oslav, zatímco on byl u lékařů. "Bylo to neuctivé a nesportovní chování. Jedeme ale dál," prohlásil třiadvacetiletý Nizozemec, který byl ještě pár dnů po závodě fyzicky otřesený.

"Jo, pořád mám pár modřin, ale to je po tak tvrdém nárazu normální. Jinak běžně posiluju a cítím se připravený," uvedl. "K tomu dalšímu humbuku v médiích ale nemám co říct. Nechci se už do ničeho vměšovat," prohlásil.

Vztahy navíc ochladly o to více, když Hamilton po závodě oznámil, že se za vzájemnou kolizi omlouvat nebude a že z jeho pohledu byl na vině Verstappen, který byl příliš agresivní. "Nemám ponětí, proč takový musí být. Jeli jsme spolu kolo na kolo a to je v pohodě. Jenže musíte tomu druhému dát i místo. Nikdy to není chyba jen jednoho člověka. Vždy je to o tom, aby dva našli rovnováhu," prohlásil.

Experti se shodli, že letošní boj o titul dostal nový rozměr. V Maďarsku má souboj pokračovat. "Pokud odmyslíme tu nehodu, tak je to úžasná bitva. Už se těším na další závod. Ta dynamika půjde nahoru a už jen čtvrteční tisková konference bude super. Kéž by je F1 dala vedle sebe," nechal se slyšet bývalý mistr světa Nico Rosberg.

Sám pak kolizi označil za závodní incident. "Je to generační souboj. Nejlepší jezdec minulé a současné generace s tím nejlepším budoucí generace. Připomíná mi to souboje Senna - Schumacher, Schumacher - Alonso nebo Alonso - Vettel," řekl Rosberg.

Hamilton by mohl Verstappenův náskok znovu stáhnout. Okruh v Maďarsku mu dlouhodobě sedí, vyhrál tam tři poslední závody za sebou a je tu s celkovými osmi triumfy absolutním rekordmanem. Jako první pilot v historii zaútočí i na jubilejní 100. vítězství v kariéře.

"Každý má na události v Silverstonu svůj názor a je fakt, že ten incident hodně lidí rozdělil. Hlavní ale je, že je Max v zdravotně pořádku," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. "První polovina sezony byla dlouhá a intenzivní. Ačkoliv je Hungaroring jinou tratí a měl by víc vyhovovat našim soupeřům, pokusíme se to tu před letní pauzou zakončit co nejlépe," dodal Wolff.

V Maďarsku půjde o 11. závod z letošních 23 a zároveň poslední před třítýdenní pauzou, po níž bude následovat až GP Belgie 29. srpna. Program začne tradičně v pátek dvěma tréninky, po sobotním třetím se pojede od 15:00 kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.