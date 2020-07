Hamilton bude v Maďarsku útočit na Schumacherův rekord

Budapešť - Šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton může v nadcházející Velké ceně Maďarska dosáhnout na další z rekordů slavného Michaela Schumachera. Obhájce titulu bude usilovat o osmý triumf na Hungaroringu, čímž by vyrovnal maximum bývalého jezdce Ferrari z Velké ceny Francie na okruhu v Magny-Cours.

Hamilton vstoupil do sezony nepovedeným vystoupením ve Spielbergu, kde sice dojel druhý, ale po trestu za kolizi s Alexanderem Albonem z Red Bullu se propadl na čtvrté místo. V neděli na stejném okruhu ve Velké ceně Štýrska už ale dominoval a pro 85. vítězství si dojel s náskokem 14 sekund.

Pětatřicetiletého Brita tak dělí od Schumacherova rekordu v počtu vítězných Velkých cen už jen šest úspěchů. "Pokaždé, když mi někdo připomene Michaelovy rekordy, tak mě to ohromí. Tolik vítězství, tolik titulů, rekord za rekordem. Neustále mi to potvrzuje, jak byl skvělý a úspěšný," citovala Hamiltona agentura AP.

Hamilton v Maďarsku v letech 2007, 2009 a 2012 vyhrál ještě v barvách McLarenu, v letech 2013, 2016, 2018 a loni už triumfoval s týmem Mercedes. "Nevím proč, ale v Maďarsku se nám daří. Budapešť a ještě Montreal, tam se mi jezdí skvěle," uvedl britský pilot, který usiluje i o vyrovnání Schumacherových rekordních sedmi titulů.

Největším soupeřem Mercedesu by měl být Max Verstappen z Red Bullu, kterému by měl pomalý a technický okruh vyhovovat. "Obvykle se jim tady daří a myslím, že loni byli dlouho ve vedení, takže to rozhodně nebude jednoduché," prohlásil Hamilton.

Verstappen v minulé sezoně na Hungaroringu vyhrál kvalifikaci a o vedení v závodě přišel až čtyři kola před koncem. Nyní proto doufá, že jeho vůz bude mercedesům stačit výkonem. "Ale abych byl upřímný, tak nevím. Ale doufám, že budeme za se o kousek lepší," prohlásil.

Mizernou sezonu zatím prožívá Ferrari, pro které sice Charles Leclerc v úvodním závodě v Rakousku se štěstím vyjel druhé místo, ale rychlostně vozy italské stáje za špičkou zaostávaly. Ve Velké ceně Štýrska museli Leclerc i čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel po zbytečné vzájemné kolizi v prvním kole odstoupit.

Na Hungaroringu se kvůli opatřením proti koronaviru opět pojede bez diváků, jezdce a další účastníky šampionátu čekají výrazně přísnější nařízení než doposud. Za jejich porušení navíc v Maďarsku hrozí pokuta 15 tisíc eur (asi 400 tisíc korun) nebo vězení.

"Bude to náročné, ale teď jsme byli tři měsíce zavření doma a kdybychom si měli vybrat, jestli nezávodit, nebo závodit, ale s řadou bezpečnostních opatření, tak myslím, že bychom nařízení všichni odsouhlasili," řekl šéf Red Bullu Christian Horner. "Je prostě těžká doba a pořád jde jen o jeden týden," přidal.

Program na Hungaroringu odstartují páteční tréninky, kvalifikace se jede v sobotu a nedělní závod začne v 15:10.