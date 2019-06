Hamilton bude v Kanadě útočit na Schumacherův rekord

Montreal - Prodloužit neporazitelnost Mercedesu a také vyrovnat rekord legendárního Michaela Schumachera, to jsou před nedělní Velkou cenu Kanady cíle Lewise Hamiltona. Pětinásobný mistr světa formule 1 bude usilovat o sedmý triumf na okruhu v Montrealu a pokud by ho získal, stáj Mercedes by vyhrála i sedmý závod v sezoně.

Mercedes sice před dvěma týdny v Monaku rekordní šestý double v sezoně za sebou nevybojoval, ale spolu s minulou sezonou natáhla německá stáj neporazitelnost už na osm závodů. Rekord šampionátu patří Ferrari, které v letech 1952 a 1953 ovládlo 14 závodů v řadě, novodobé maximum drží McLaren se sérií 11 vítězství z roku 1988.

Hamilton v Kanadě zvítězil v letech 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 a 2017. Až loni jeho nadvládu narušil Sebastian Vettel z Ferrari, který rovněž díky druhému místu v Monaku přerušil letošní dominanci Mercedesu. A právě italské stáji by i přes dosavadní trápení měla charakteristika okruhu v Montrealu nejvíce vyhovovat.

"Pomalu zjišťujeme síly a slabiny našeho vozu. V minulých šesti závodech jsme byli hodně silní v zatáčkách, ale na rovinkách jsme ztráceli čas," citovala agentura Reuters šéfa Mercedesu Tota Wolffa. "Proto pro nás bude závod v Kanadě obrovskou výzvou. Je tam spousta dlouhých rovinek a jen pár zatáček, kde bychom mohli ztrátu dohnat," dodal.

Možná i proto by měl Mercedes do Kanady přijet s novým motorem. Důležité také bude, aby německá stáj neudělala stejnou chybu jako v Monaku, kde Hamiltonovi nasadila špatné pneumatiky. Obhájce titulu však díky skvělé jízdě dokázal v ulicích Monte Carla i na 66 kol starých gumách udržet první místo.

"Musíme se z toho poučit. Protože kdyby se nám tohle stalo v Montrealu, tak nám to prohraje závod," řekl Wolff. "Stejně tak se nesmíme nechat unést tím, že nám teď všechno vychází, protože nikdy nemáte záruku, že to tak bude pokračovat," prohlásil šéf Mercedesu, který po šesti závodech vede Pohár konstruktérů o propastných 118 bodů před Ferrari. Šampionát jezdců vede Hamilton s náskokem 17 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem, třetí Vettel ztrácí už 55 bodů.

Velká cena Kanady odstartuje v neděli ve 20:10 SELČ, sobotní kvalifikace začne ve 20:00.

Charakteristika okruhu Gillese Villeneuvea v Montrealu, dějiště sedmého závodu mistrovství světa formule 1: Délka okruhu: 4361 m Délka závodu: 70 kol = 305,270 km Počet pravých zatáček: 8 Počet levých zatáček: 6 Počet Velkých cen: 49 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 7 - Ferrari 11 Nejvíce pole position: Michael Schumacher a Lewis Hamilton 6 - McLaren a Williams 8 Nejrychlejší kolo v závodu: Rubens Barrichello (Braz./Ferrari), 2004: 1:13,622 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Sebastian Vettel (Něm./Ferrari), 2018: 1:10,764 Nejrychlejší závod: Michael Schumacher (Něm./Ferrari), 2004: 1:28:24,803 Vítězové předchozích závodů: 2014 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull), 2015 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2016 - Lewis Hamilton, 2017 - Lewis Hamilton, 2018 - Sebastian Vettel