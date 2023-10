Hamilton a Leclerc byli kvůli nevyhovujícím vozům diskvalifikování z GP USA

Austin (USA) - Pilot Mercedesu Lewis Hamilton byl dodatečně diskvalifikován z druhého místa v nedělní Velké ceně USA formule 1 stejně jako Charles Leclerc z Ferrari, který původně dojel po startu z pole position šestý. Zástupci seriálu mistrovství světa oznámili, ze jejich monoposty neprošly po závodě kontrolou. Podle vyjádření závodních komisařů nevyhověly u obou vozů předpisům podlahové desky.

Na druhé místo se po úpravě pořadí posunul Lando Norris z McLarenu, jako třetí byl klasifikován druhý pilot Ferrari Carlos Sainz. Poprvé v kariéře dosáhl na body americký nováček Logan Sargeant. Dvaadvacetiletý jezdec Williamsu se posunul na desáté místo a ukončil tak třicetileté čekání na bodované umístění jezdce z USA. Z Američanů naposledy v F1 bodoval Michael Andretti s McLarenem v roce 1993.

Mercedes i Ferrari uznaly výsledky měření FIA a diskvalifikace svých jezdců přijaly. Podle Mercedesu způsobila velké opotřebení spodku hrbolatá trať a nedostatek času na úpravu a přenastavení monopostu po sobotním tréninku. "V konečném důsledku na tom ale nezáleží. Tam, kde to ostatní udělali správně, jsme to my udělali špatně. V pravidlech není žádný prostor pro manévrování. Musíme to přijmout, poučit se a příští víkend se vrátit silnější," konstatoval šéf Mercedesu Toto Wolff.

V Austinu zvítězil již jistý mistr světa Max Verstappen, který získal jubilejní 50. triumf ve formuli 1. Šestadvacetiletý pilot týmu Red Bull po startu ze šestého místa v závěru odolal dotahujícímu se Hamiltonovi. V Texasu vyhrál potřetí za sebou a 15. triumfem v sezoně vyrovnal vlastní rekord z minulého roku.